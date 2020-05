Películas para el confinamiento: «Tyler Rake» («Extraction», 2020)

«Tyler Rake» (»Extraction», 2020) es un película que funciona de forma sobresaliente cuando el plomo vuela en busca de enemigos del bien o enemigos del mal. Cada disparo (yo he calculado que no bajan de medio millón) es motivo de entretenimiento, de espectáculo. Efectos especiales muy trabajados y muy conseguidos, un sonido envolvente que no da tregua, un héroe guaperas y cuadrado como un armario, los villanos más malos del universo y más estúpidos de la historia del cine, una chica preciosa (es del equipo de los buenos y las batallas le pillan siempre recién salida de la peluquería por lo que no se pone el casco ni a la de tres) y cientos (no exagero) de malotes que parece recién salidos de una fábrica de inútiles para el combate. Pero todo da igual porque el caso es divertir.