Pilar Gómez: El teatro en la sangre

«En Sevilla, sin duda alguna. Además, me ha quedado un orgullo muy fuerte por haber estudiado en el Instituto del Teatro del CAT. También he estudiado en Madrid, pero en Sevilla me formé, me hice actriz».

«El tiempo que hice teatro con Juana Pérez y Juan Antonio Estrada en Huelva, mientras estudiaba el BUP, fue fundamental para iniciarme en la profesión. Esa puerta verde de la que alguien ha hablado, esa puerta verde que se abre y no se vuelve a cerrar jamás, a mí me dejó paso en aquellos momentos. Fueron fundamentales. Toda la fuerza la puse en actuar».

Pilar Gómez disfruta narrando, explicando quién es y qué pinta en este mundo acotado por los escenarios. El brillo de los ojos al contar su propia historia delata su actitud vital y sincera. Le pregunto sobre el vínculo que establece con los personajes de cada obra.

«Tengo mucha facilidad para despegarme de los textos y de los personajes. Aunque necesito un tiempo para despedirme de algunos de ellos, claro. Al fin y al cabo cada obra que hago es una experiencia de vida y eso significa que estoy en constante evolución como persona. Algo se transforma con cada trabajo. Pero corto con ello bastante bien. Sobre todo con el personaje. Porque, a pesar de estar inmersa en un proceso creativo y a pesar de estar leyendo mucho sobre los temas de los que trata el libreto, no llego a casa y lloro si estoy haciendo una tragedia ni nada de eso. Si mi personaje está casada con un pederasta, yo no miro a mi marido de distinta forma; no llego a esos extremos. Otra cosa es que sí me planteo cosas que aparecen en las funciones y corresponden a lo cotidiano, pero lo hago como persona y no como actriz».

¿Prestas a los personajes lo que eres?

«Mucho, no queda otra. Aunque me hago transparente con ellos, finalmente, eres tú buscando dentro de ti lo que más se asemeja a ellos. Lo que no soy es tendenciosa intentando dibujar al personaje a mi imagen y semejanza. Procuro encontrar los nexos con los personajes porque no son ajenos al actor o a la actriz, pero respetando su esencia. En cualquier caso, creo que el actor es creador y no tanto intérprete. Junto al resto del equipo es copartícipe en el proceso creativo y es eso lo que me interesa. Me siento más creador que intérprete».

¿Notas mucho el cambio que se produce al trabajar en cine o televisión o teatro?

«En cine y televisión terminas aprendiendo a delegar. Sabes que el resultado final no está en tus manos; dependiendo del montaje o de la elección de un plano (eso es, a veces, más importante que el propio actor) el trabajo toma un rumbo u otro. Desde luego, prefiero el control que ejerzo en el teatro sobre mi propio trabajo, pero me gusta el cine y la televisión. Claro que sí. Me lo paso bien».