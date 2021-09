«Poderosa Afrodita»: Lejos de la burguesía y el psicoanálisis

En «Poderosa Afrodita», Woody Allen intenta la tragedia; se agarra a la literatura griega y utiliza sus esquemas sin esconderse. De hecho, forma un coro para hacerlo funcionar de principio a fin. Un coro que, como en los teatros griegos, ayuda al espectador a que comprenda lo que sucede; un coro que reacciona como debería hacerlo el público que asiste al espectáculo. F. Murray Abraham es el que interpreta el papel de corifeo. Para encontrar un nexo más poderoso, Allen utiliza la figura de Tiresias el ciego y Cassandra que profetizan sobre el futuro de los protagonistas. Hay quien ha dicho que este coro es una gamberrada que no aporta nada a la película. No es así. El coro narra el mito de Edipo que tiene grandes similitudes con la historia que cuenta la película; y termina siendo la misma cosa. O casi. El problema de este coro es que puede sacar al espectador de la película (y luego hay que entrar de nuevo, claro) hasta que este se habitúa a las apariciones del corifeo y compañía. No es algo normal y quien mira necesita un aprendizaje. En cualquier caso, el coro sustituye a la voz en off de otras ocasiones en los trabajos de este director.

Allen, esta vez, abandona a sus personajes aburguesados que hacen cola en la puerta del psicoanalista. Lo hace para encontrarse con boxeadores idiotas, mafiosos de tres al cuarto y actrices porno. Todos incultos aunque capaces de razonar con cierto rigor desde un punto de vista algo especial. Aunque es excesivamente cariñoso con ellos (nos enseña sólo su lado más amable y divertido) el cambio es agradable y Allen les saca buen partido a todos.