Poemas flamencos antes de ser escritos

Cuando comencé a plantear, y a documentar, este artículo, lo cierto es que no sabía muy bien cómo establecer, con palabras, la relación existente entre el flamenco y Antonio Machado. La clave, y el arranque, me lo proporcionó una hermosa, sencilla y certera frase de una persona que conoce a la perfección ambos temas, y que ha sido una ayuda impagable en todo ello: Gracia Elena Miranda Balbuena; magnífica, además, compañera de página. Lo que me dijo, fue que «desde las letras del flamenco podemos entender cómo se comprendían las relaciones humanas en la época, algo que está muy presente en la obra de Machado, que situaba la amistad en un recodo privilegiado de la existencia humana». Es la existencia humana, efectivamente, de lo que trata su obra. En toda su magnitud. Tan vinculada en su caso, a Andalucía. Como el flamenco. Así pues, no es de extrañar la imbricación de ambos. Porque, en Antonio Machado, el sentir de su tierra, sus gentes, sus cantes, está muy presente. De lo que, indudablemente, su padre, Antonio Machado Álvarez, «Demófilo», es en buena parte responsable. Frente a la corriente antiflamenquista de los intelectuales de la Generación de 98 ( Eugenio Noel llegó a decir que no había «nada más inmundo que nuestro flamenquismo. Fermento de la descomposición de un pueblo»), Demófilo reivindica, activamente, su grandeza y su importancia, convirtiéndose en el primer folklorista que trata el origen de los diferentes cantes, y recopila sus letras, en esa magnífica obra titulada «Colección de cantes flamencos», que vio la luz en Sevilla en 1881. Que estableció, además, las bases de la Sociedad El Folclore Andaluz, creada «para la recopilación y estudio del saber y las tradiciones populares». Ese amor, esa pasión, esa vivencia del flamenco en su casa, no podía, lógicamente, quedar ajena a la propia concepción de los hermanos Machado, que se convierten en grandes admiradores del flamenco y de artistas como La Niña de los Peines, Antonio Chacón, Manuel Torre, Ramón Montoya, Pastora Imperio, y otros grandes de la época, a quienes podían ver en los cafés-cantante, donde el flamenco salía de lo íntimo (y donde, por ello, según la opinión de Demófilo, corría el riesgo de perder su pureza).