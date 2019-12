«Puñales por la espalda»: Se anuncia un asesinato

Que Puñales por la espalda es una de las películas del año es «tan cierto como que la luz viene del cielo», que diría Shakespeare. Lo es para la revista Time, para el periódico La Vanguardia y para Antonio Trashorras, crítico de Fotogramas. Incluso el inefable Carlos Boyero, un hueso duro de roer, habla bien de ella, lo cual da buena cuenta de su calidad. En mi caso particular, me han bastado únicamente dos minutos para convencerme de que estaba ante una de esas historias que te atrapan de principio a fin y no te sueltan hasta varios días después. No solo por su espectacular reparto, su mezcla de misterio y humor, o su magnífico guion, sino porque contiene un ramillete de guiños a mi género literario favorito, el detectivesco, ya desde el prólogo. Basta echar un vistazo a los primeros planos de la mansión donde se desarrolla la trama para dejarnos arrastrar por su colección de homenajes. Ahí están Conan Doyle y El sabueso de los Baskerville, Anthony Shaffer y La Huella —emociona ver al muñeco vestido de marinero junto al que se sentaba Olivier en la cinta de Mankiewicz—, Angela Lansbury en Se ha escrito un crimen, o Peter Falk como Colombo. Pero también Un cadáver a los postres, El juego de la sospecha o Sin pistas. Y por supuesto Agatha Christie, de quien Rian Johnson toma prestados la estructura del whodunit, el sabor clásico y los estereotipos.