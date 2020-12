Qué glande es el cine

Incluso el cine bélico tiene su réplica en el porno. Sí, «El polvo sobre el río kwuait» o «La delgada raja roja» han sido infinitamente más taquilleras que las de cañonazos. Bueno, en realidad, todas van de cañonazos.

Como humor no falta en este tipo de cine, podemos encontrar con cierta facilidad motivos para sonreír con «Un pene llamado Wanda» o «Makinapaja: semos calentorros».

En fin, no tienen desperdicio algunos títulos de este tipo de cine. Les dejo los que me parecen más graciosos y, si quieren, pueden dejar o pensar sus comentarios. Con semejante materia prima no puede salir nada que no sea disparatado, gracioso o divertido. Y, por supuesto, patético.

- «Abierta hasta el amanecer»

- «Felación fatal»

- «Bailando con zorras»

- «El sexo sentido: Veo gente en bolas»

- «Caray con el mayordomo qué largo tiene el maromo»

- «Arma rectal»

- «American Puti»

- «Harry Potter y la minga descomunal»

- «Los Pichapiedra»

- «Tócamela otra vez, Sam»

- «Penetrad a Willy»

- «Más adentro»

- «La polla interminable»

- «Tetanic»

Piensen. Y sean descarados.