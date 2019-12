Recomendaciones literarias para Navidad

Que las Navidades son el paraíso de los libros lo saben hasta los renos de Papá Noel. Basta con darse una vuelta por las librerías y dejarse hechizar por las novedades que pueblan los escaparates, las mesas y las estanterías. E incluso echar un vistazo en la red y comprobar cómo las grandes editoriales (y también las independientes) llenan de títulos atractivos infinidad de webs, redes sociales y hasta el correo no deseado —más conocido como spam—. En este último caso, algunos incluso lo damos por bueno, pues el saber no ocupa lugar, y no existe mejor regalo que un pasaporte a otros mundos, aquellos que se pueden explorar sin salir de casa y por unos escasos euros. Nunca se publicó más y mejor que ahora; nunca hubo más escritores y mejor distribución; si bien las cifras de lectura no son para tirar cohetes. De ahí que aquellos que amamos las letras tengamos la responsabilidad de difundir sus valores y sumar adeptos a la causa. Y esto se consigue regalando libros infantiles a los más pequeños, colocando un clásico bajo el árbol de Navidad de nuestros seres queridos o invitando a nuestros colegas a una experiencia con la cultura como protagonista. Llegan las fechas más esperadas por los libreros y escritores —gran parte de su pan depende de estos días—, y nunca viene mal hacer un listado de consejos literarios. Apuntad estos cinco, que prometo merecen la pena.