«Recordarán tu nombre»: la historia de un buen hombre olvidado por todos

No es un mal libro este de Lorenzo Silva y como homenaje al general Aranguren se agradece. Parece que este guardia civil no hubiera existido nunca. Casi no hay nada de él en ningún sitio y es por ello que se hace importante lo que escribe Silva. Salvo el recuerdo de sus familiares y este libro no hay casi nada más. Se lee bien y la documentación que el autor maneja es considerable. Pero no es lo mejor de Silva y, desde luego, no es una novela.

Abundan las referencias a documentos oficiales, las citas de otros libros escritos por los propios protagonistas de los hechos que se narran y a periódicos de la época.

Calificación: Interesante.

Tipo de lectura: Fácil y lejos del apasionamiento.

Tipo de lector: Interesados en un momento de la historia de España que ha marcado, para siempre, a un pueblo entero.

¿Dónde puede leerse?: En Barcelona sería ideal. Pero sirven Tetuán o Valencia, o Ferrol o Madrid o...