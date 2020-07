«Reír es la única salida»: Un libro irrelevante

Este es un libro para fans porque solo ellos pueden perdonar cualquier cosa.

Los diarios de Andreu Buenafuente hablan de él, de su equipo y de los invitados a los que ha ido entrevistando durante dos años. Salpica esos textos cortos y superficiales con dibujos en los que el protagonista es él y habla de esas cosas que iban sucediendo a su alrededor mientras pasaba el tiempo que abarca el diario. Por ejemplo, el problema de la independencia de Cataluña y las tremendas tensiones políticas y sociales que se vivieron hace unos años.

Este es un libro para fans que no descubrirán casi nada de su ídolo. Este es un libro para fans que aporta poco a los lectores sean fans o no lo sean. Es absolutamente prescindible. Si hay que salvar algo del contenido son esos dibujos y esas fotografías retocadas por el autor que vamos encontrando a medida que nos aburrimos leyendo lo que ha hecho un señor que es cómico en su día a día. Cómico y no escritor. El problema de los diarios es que pueden explicar algunas cosas a los que los escriben, pero que aportan poco a los que los leen.

Si bien es cierto que las páginas se llenan de nombres ilustres, los textos tampoco aportan nada sobre esos personajes. Bob Pop, cercano colaborador de Buenafuente, es el que más protagonismo acumula en este libro. Escribe el prólogo y el autor no deja de alabar su forma de trabajar, de pensar y de ser.

Nada que sobresalga, nada que anime a recomendar el libro, nada del otro mundo. Ni de este.

Calificación: Flojito.

Tipo de lectura: Prescindible.

Tipo de lector: Fans de Andreu Buenafuente.

¿Dónde puede leerse?: No se me ocurre un lugar apropiado, la verdad.