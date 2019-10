Santiago Lorenzo o un negrísimo sentido del humor

Manuel es ingeniero y no ha encontrado su sitio en el mercado laboral, lo que le hace sentirse insatisfecho con lo que realmente todavía no es. El giro dramático vendrá cuando en una algarada callejera, hiera en defensa propia de arma blanca a un agente del orden público.

De un antiguo trabajo de teleoperador, le llegan en un momento dado 100 euros, y cuenta su tío que el gasto que hace es el de comprarse dos lápices 2B y una goma, y volver a casa igual de deprimido por todo. Para entender a Manuel no basta con comprender su problemática tan inscrita en las actuales crisis económicas de larga duración, para entenderlo, decía, hay que quererlo .

Y es que parece que hasta de la austeridad impuesta a la ciudadanía común, no son ajenos estos mochufas a los que les encanta ver ovnis en los campos de Castilla, y lo que es peor, celebrarlos como auténticos anormales, lo que terminará por impedir que el pobre Manuel disfrute de la soledad como cree merecer, ya que esta consiste no sólo en sentirse o estar solo, sino en serlo.

«Los huerfanitos», sobre una obra de teatro llamada «La vida»

Los especialistas en empresas familiares parten también hoy, y a pesar de los medios existentes, de la premisa de que el fundador es el rey; los hijos, príncipes; y los nietos, mendigos. Todo esto es mucho más verdad, nos parece ver, si de España se trata, por ser este un país enraizado en sus tradiciones, y donde aún sobrevuela, quizás porque no supimos asimilar en su día a Lutero, dicho cúmulo de circunstancias que se nos siguen apelotonando.

Nos entrega el autor una comedia negra al más puro estilo berlanguiano, con tintes hondos y el resultado es francamente grato al lector, que sabe aplicar las dosis justas de piedad y picaresca sobre la segunda generación, formada por Argi (profesor casado en primeras nupcias con la creativa Laura), primogénito; Barto, funcionario al uso, probo y metódico; y Crispo, el menor vivalavirgen y sin embargo amoroso hermano, estudiante que se eternizó en ingenierías sin resultado y que malvive de chapuzas en un municipio abulense. Los tres son hijos de Ausias, hombre de teatro que muere con los hábitos puestos, y asegurando que nunca ha envidiado, quizás por tiempo, a nadie.

Ausias deja como herencia a sus tres mochuelos todo un teatro, el Pigalle, en el que actuó y se curtió, pero la herencia no es sólo el edificio, sino una deuda de impagos que en 1971 era de unas pesetillas y hoy asciende a unos cuantos miles de euros.

El caso es que el solaz contrapatrimonio que desde el principio hace a los hijos ponerse en lo peor, y tener que ponerse de acuerdo en montar una obra con los restos para no acabar al menos tan liquidados como se ven ahora, hará que surjan una enormidad de amigos entre culturetas, técnicos, sastres y alimañas que todo lo creen saber, que empiezan con el sacristán que da la extremaunción a Ausias, hombre de confianza del mismo, siguen con la llegada de actrices sentidas y sobreactuadas sólo por haber hecho un curso de escritura creativa, un director que cree en el arte por encima de todo (lo que hace movilizar a un equipo crecientemente desmotivado y canino) y Manoli, la actriz que acaba sustituyendo a la diva, y que hace que exista algún tema sin esclarecer de cuernos entre hermanos.

La frase «todo puede ser peor» aquí es asumida con ligereza y alegría, relativizando las supuestas máscaras de cada uno, y que en realidad no son tal, sino meros cromos que se pegan en el álbum común de la infancia.

Asimismo, la crítica solapada al teatro como concepto grandilocuente (los diálogos no son tales, sino parlamentos), patético y ridículo nos hace ver que hace demasiado tiempo que, en este país, las bambalinas y el hambre no sólo han ido siempre de la mano, sino que han dejado unas pústulas o heridillas sin cicatrizar que van impregnadas a un ADN capcioso, enfermo y frívolo, en fin, algo, lo queramos o no, muy nuestro.