Saqueo’: Un cómic definitivo

No han sido pocas las veces que me he tenido que enfrentas con obras extrañas, inaccesibles, enrocadas en sí mismas, encriptadas o pretenciosas hasta límites insospechados. Algunas eran bodrios disfrazados de rareza; otras eran del montón con tonos estúpidos; y pocas las que encerraban algo sólido, maravilloso, inmenso y definitivo. Es curioso que las mejores siempre tuvieron y siguen teniendo como elemento esencial el símbolo.

‘Saqueo’ de Frederick Peteers es una de esas obras que se entienden a trompicones, que se inundan de simbolismo desde su primera página, que se reviste de una enorme alegoría y de jeroglíficos extraordinarios. Es una de esas obras que gustan sin que el lector termine de entender aunque le fascine con lo que se encuentra; es una de esas obras que, en una primera lectura, queda lejos del entendimiento absoluto porque, seguramente, es que no lo tenga. ‘Saqueo’ gusta en general, llama la atención desde cualquier trazo, desde el color improbable, desde un conjunto delirante.

‘Saqueo’ tiene mucho del Apocalipsis de San Juan. En ese otro libro se busca en cada palabra una imagen casi indescifrable para el que no se quiere esforzarse o se rinde pronto. ‘Saqueo’ busca en cada imagen esas palabras exactas que expliquen la representación de una realidad que se nos va de las manos.

Un personaje distinto a cualquier otro ser humano; acompañado de su esencia, de algo en lo que él se reconoce; nos arrastra por un mundo en el que está todo, todos los tiempos, todas las ideas, los infiernos y los cielos, el principio y el fin. Esa es la grandeza de ‘Saqueo’: todo está en sus páginas y todo se presenta desde el símbolo y la dualidad; todo es esto y aquello de forma simultanea.

El cómic de Peteers es totalmente mudo. No quiere contar y deja que sea el lector el que elija y se cuente a sí mismo lo que ve y que se explique... a sí mismo, también.

El trazo de Peeters es genial y no descubro nada nuevo al decirlo. El formato del libro es grande y parece animar al autor a buscar el más mínimo detalle, a mostrar la expresividad desde lo pequeño, desde un elemento casi enano, desde la acumulación de muchos de ellos. Peeters nos perfila una mezcla de realidades que de forma simultánea conviven en el universo.

El entintado es una maravilla y la paleta de colores es tan extensa como intensa, tan exacta como quirúrgica. La lectura de ‘Saqueo’ es fascinante.

Calificación: Excelente.

Tipo de lectura: Intensa. Muy compleja.

Tipo de lector: Todo aquel que quiera descubrir una forma de entender el mundo única y tremendamente atractiva.

¿Dónde puede leerse?: Sea donde sea, con tiempo y tranquilidad.