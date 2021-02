«Siegfried»: El mundo según Wagner

Día de estreno en el Teatro Real. Un sonido especial, ese runrún que acompaña los momentos previos a los grandes acontecimientos se escucha con claridad. Son las cuatro y media de la tarde. Con esto de la pandemia todo se ha convertido en un galimatías de horas de entrada y de salida y de llegada a casa. Pero suena el runrún. El ser humano no hubiera entendido el mundo si no fuera por eso que llamamos mito. Un mito no es otra cosa que la explicación a través de la ficción narrativa de una realidad que afecta al ser humano. Y es lo que tiene que ver con la esencia de las personas, lo más perteneciente al ser humano. Richard Wagner lo sabía y por eso indagó tanto en ese territorio. Y mucho cuidado con lo que hizo Wagner porque influyó decisivamente en la filosofía de Friedrich Nietzsche. Las consecuencias son conocidas por todos porque Hitler leyó al filósofo, interpretó algunas cosas bastante mal y pasó lo que pasó. No estamos hablando de cosas anecdóticas o sin importancia. «Siegfried» es una ópera extraordinaria. Es pura mitología. El mito del héroe y el dragón, está. El mito de la creación está. Todo mito que sea enorme está de una forma u otra. Arropado por una partitura inmensa en todos los sentidos, llena de matices; una partitura en la que los elementos más insignificantes se cuidan como si fueran los más importantes de la historia de la música. Es una ópera que se estrenó en el Festspielhaus de Byreuth el año 1876, en el Teatro Real en 1901 y que, ahora, vuelve al escenario de esta especie de paraíso mundial de la ópera en la que se ha convertido el Teatro Real. Si ya parecía que las complicaciones no podían ser más intensas y más extensas, toda era un error porque claro que esta travesía podía ser mucho más difícil. No obstante, el trabajo bien hecho solo puede tener recompensas y así está siendo.

Andreas Schager (Siegfried). / Javier del Real

«Siegfried» encanta. Por lo que es, desde luego. Pero, en este caso, por como la presentan y por como de atractivo e intenso resulta el conjunto. La disposición de la Orquesta Titular del Teatro Real, ocupando el foso y seis palcos, es más que atractiva y permite escudriñar el sonido desde otros lugares. El que escribe percibió los matices con una claridad insólita. Estamos hablando de cinco horas en un recinto cerrado, y de una exigencia muy alta. Pues, aun así, los músicos lograron sacar lo mejor de sí mismos para regalar un sonido sólido y cuidado. La dirección musical de Pablo Heras-Casado ha mejorado mucho y, con algunas faltas en pasajes determinados que quedaban un poco opacos, el conjunto es muy estimulante. Por su parte, los cantantes estuvieron a gran nivel. Andreas Schager (Siegfried) estupendo. Y es muy meritorio que así sea porque no es un tenor de voz preciosa; sin embargo, interpreta su papel con una solvencia poderosa. En el último acto, junto a Ricarda Merbeth (Brünnhilde), es cuando menos luce. Y es que los agudos de la señora Merbth se descontrolan y rozan el grito y, creo yo, afean todo lo que hay alrededor. Andreas Conrad logra un Mime muy bien construido tanto en el aspecto vocal como por el desarrollo de su arco dramático. Okka von der Damerau (Erda) cumplió con facilidad igual que Martin Winkler (Alberich) y Jongmin Park (Fafner). No tanto Tomasz Koniecczny (el viandante) que anduvo algo dubitativo (especialmente junto a Oka von der Damerau en el escenario). He de decir algo sobre Leonor Bonilla (voz del pájaro en el bosque): esta mujer tiene una voz preciosa y, aunque pudiera parecer algo frágil, interpretando un papel más a su medida podría estallar como la cantante estupenda que creo que es.

Andreas Schager (Siegfried) y Ricarda Merbeth (Brünnhilde). / Javier del Real