El 23 de abril de 2022, el Real Betis Balompié se alzó con su tercera Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja. Tras vencer al Valencia C.F. en una emocionante tanda de penaltis, el equipo entrenado por Manuel Pellegrini llevó al éxtasis a miles de aficionados verdiblancos, quienes llevaban desde 2005 esperando celebrar un nuevo título. Una de las personas que lo vivió con mayor intensidad fue Daniel Cabrera Patilla, sevillano del barrio de Pino Montano que desde el año 2016 administra en Twitter e Instagram la cuenta de viñetas béticas @RBBcomic. Además de disfrutar del fútbol, este artista gráfico nacido en 1994 es un gran aficionado a la literatura —en la actualidad trabaja en el mundo editorial como ilustrador—, por lo que no dudó en crear una obra para todas las edades que inmortalizase aquel momento único. El resultado es ‘Betis Alé’, un libro ilustrado repleto de sorpresas que desde hace unos días puede adquirirse de manera exclusiva en la plataforma Amazon.

Después de realizar ilustraciones para un gran número de libros, esta es tu primera aventura en solitario. ¿Cómo se te ocurrió la idea de ‘Betis Alé’?

Siempre tuve interés en unir mis dos pasiones, el Betis y la literatura, y la consecución de la Copa del Rey fue la excusa perfecta para contar una historia con la que me sentía cómodo.

La trama arranca el 24 de enero de 2020, con el Rayo Vallecano eliminando al Real Betis en los dieciseisavos de final de la Copa de S.M. el Rey. ¿Por qué decidiste comenzar ahí?

Quise mostrar el paralelismo de aquel Betis que nunca conseguía convencer con el actual. Todo empieza con una tanda de penaltis y acaba con una tanda de penaltis, pero con resultados bastante diferentes.

En las páginas siguientes, entra en escena el «Ingeniero» Manuel Pellegrini, artífice del cambio de mentalidad del equipo. ¿Qué opinión te mereció en su día aquel fichaje?

Hubo muchas dudas respecto a su fichaje, había quien decía que era un entrenador ya acabado, y otros (como yo) que veían la gran figura que es. Fue muy ilusionante ver al fin un salto de calidad en el banquillo.

Pese a las novedades en el cuerpo técnico y la plantilla, en la temporada 2020-2021, el Betis volvió a caer eliminado en la Copa. Pero eso sí, logró clasificarse para la Europa League...

Sí, es cierto. Volvimos a caer en Copa a causa de los penaltis, pero al fin se veían brotes verdes. Daba la sensación de que ese equipo podía competir con cualquiera y así lo demostró ese año en Liga con la clasificación europea. La victoria en la final de la Copa del Rey de la siguiente temporada confirmaba todo esto.

Además de Fekir, Borja Iglesias o Juanmi, ‘Betis Alé’ cuenta con dos protagonistas entrañables: Manolito y su abuelo. Háblanos de ellos.

Quería narrarlo todo de una manera cercana, y no hay nada más cercano que la pasión por unos colores por parte de un abuelo y su nieto. Es algo que cualquier aficionado al Betis ha tenido, y que te acerca a la historia de una manera mucho más emocional.



Asimismo, a lo largo de la obra vemos opinar a aficionados verdiblancos de todas las edades y condiciones. ¿Te has inspirado en figuras reales?

Si dijera que no, mentiría. Jajaja. Son conversaciones reales que tuve con un par de amigos, los cuales siempre nos reunimos los días de partido para disfrutar y hablar un poco sobre el Betis.

Las ilustraciones llaman la atención por su tonalidad sepia. ¿A qué se debe?

Tiene que ver con un trasfondo en la historia de Manolito y su abuelo. A veces lo vemos todo muy oscuro, pero cuando menos lo esperamos, las cosas toman color y lo vemos todo con más claridad.

Otro rasgo que sobresale es el humor...

La ‘guasa sevillana’ tenía que estar presente en este libro, al igual que lo estuvo a lo largo de la temporada pasada en todas las conversaciones de cualquier aficionado de la ciudad.

Aunque sin duda, lo mejor del libro es la recreación de la final entre el Real Betis y el Valencia C.F., el 23 de abril de 2022. ¿Cómo la viviste?

Fatal, solo disfruté con el gol de Miranda. El corazón me iba a mil durante todo el partido, y es normal, llevábamos muchos años sin conseguir un título, y la idea de perder una final en tu ciudad me ponía de los nervios. La situación, el ambiente vivido en la Alameda, el recorrido hasta llegar a la final... Todo hacía indicar que era nuestro año y no podíamos perderla; solo de pensarlo, ya me daba algo. Por suerte, el dios del fútbol hizo justicia con una afición que se merece toda la plata que le den.

¿Qué esperas conseguir con este libro?

Me gustaría que la gente que nunca ha abierto un libro lo haga. Que gracias a este libro descubran una nueva pasión en sus vidas, tan potente casi como su amor por el Real Betis.