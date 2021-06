Solo Douglas Sirk y el cielo lo sabían

En «Sólo el cielo lo sabe» («All that heaven allows», 1955), una viuda de mediana edad de un barrio residencial norteamericano (Jane Wyman), se ve presionada para asumir una vida solitaria y convencional porque sus hijos y su entorno no toleran que se haya enamorado de un jardinero más joven que ella (Rock Hudson). Por su parte, él es afín a los postulados de Thoreau sobre la conveniencia de una existencia sencilla y en contacto con la naturaleza y trata de animarle a casarse con él y vivir lejos de la ciudad. La protagonista se debate angustiada entre las voluntades de unos y otros sin saber qué hacer, porque no le han educado para adoptar decisiones en las que pueda tener en cuenta sus propias necesidades.

Pese a que en su momento muchos calificaron sus melodramas de elegantes soap opera, una mirada atenta nos desvela las corrientes subterráneas que discurrían bajo las historias de amor y lujo. Así, las tramas ocultaban una sutil pero áspera crítica a la burguesía norteamericana de la época. Con notable perspicacia, Sirk sacaba a relucir una escala de valores en que primaban la posición económica y el éxito mundano y un conformismo que nublaba la capacidad de autocrítica. Puso especialmente el dedo en la llaga exponiendo las rígidas convenciones sociales con las que se oprimía a los individuos pretendiendo controlar lo más convulso que hay, la vida. Y nos transmitió, mediante fotogramas de un technicolor tan exuberante que a veces recuerdan a cuadros de Delacroix, que la angustia que nos genera la existencia no desaparece por el hecho de gozar de una situación cómoda y ordenada en la que cada uno se limite a cumplir lo que los demás esperan de él.

Pudo contar con buenos colaboradores, especialmente con un director de fotografía tan dotado como Russell Metty. Por otra parte, si bien en Universal no disponía de los mejores actores, una cierta limitación interpretativa no le supuso un problema porque en el melodrama es habitual que los acontecimientos arrastren a personajes bastante unidimensionales. Por ello, resulta casi irrelevante que las estrellas fetiche de Sirk no se caracterizaran por sus matices. Las sonrisas profidentales del acartonado Rock Hudson y el semblante doliente de la repeinada Jane Wyman encajaban en el mundo Sirkiano tanto como las arrebatadas melodías, los elegantes decorados y los colores primarios. No sabemos cómo, pero este hábil prestidigitador logró que bajo el barniz de lo obvio apareciera una realidad más compleja, hasta el punto de que la crítica francesa le calificó de gran irónico, por la discrepancia entre lo que parecía contarnos y el subtexto de sus relatos.