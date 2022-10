Un juego de claroscuros y mucho mambo

Lo más llamativo eran los torsos desnudos, tanto de ellos como de ellas. La libertad del movimiento, el vaivén de los senos en cada gesto y sobre todo, la elegancia de la coreografía y su expresión, que ha permitido mostrar cuerpos prácticamente desnudos sin rozar lo obsceno ni lo vulgar. Muy por el contrario, acompañaban la trama, que mostraba el paso del tiempo y lo orgánico de los cuerpos y la sincronía entre ellos.

También destacable un rotundo parón de la música de Lukas Foss para apreciar un par de minutos de baile en silencio, donde sólo se escuchaban el crujir de los dedos de los bailarines y sus cuerpos deslizándose por el escenario.

Una vez finalizada la pieza, con las luces encendidas y un público ya de pie y dispuesto a tomarse un descanso, nos encontramos con la coreografía de Andrea Schermoly, una breve pieza de 4 minutos donde los bailarines Joaquín de Luz y María Kochetkova nos deleitan con danza en pareja frente a una proyección sobre las fases del duelo.

Tras una pausa, Morgen de Nacho Duato ha sido técnicamente hablando, pulcro, pero emocionalmente hablando, duro.

La escenografía versaba sobre los claroscuros, el humo, el plástico, la asfixia, la angustia, la incomodidad de vivir y accesorios como una soga o el pasamontañas del bailarín que -fabulosamente- interpretaba la muerte.

Se apreciaba el simbolismo del “punto y coma” en el vestuario de la bailarina principal en representación del suicidio. Ese punto y coma tan viral en los últimos años, en los que se anima a las personas a no poner un punto y final a su vida, sino a poner un punto y coma y seguir adelante, a pesar de que todo lo oscuro parezca brillar.

Un telón de plástico que encerraba humo formaba en el escenario una cámara de gas. Y se escuchaba un narrador de fondo diciendo en inglés “gas smells awful, but you may leave”. En efecto, este acto retrataba cómo intentar escapar de todo.