Un mundo en claroscuro: Diez grandes clásicos del cine negro

Un vendedor de seguros se enamora de una mujer casada y juntos traman el asesinato del marido para cobrar su póliza de vida. La historia no es el colmo de la originalidad, pero Wilder supo contarla a su manera, luciéndose en lo que mejor se le daba, el guión. Colaboró a este fin con Raymond Chandler, el rey de la novela negra. Escribieron intercambios verbales de gran agudeza entre los personajes, como cuando el protagonista se está insinuando a la mujer, provocando que ella le espete «Me pregunto si sé lo que usted quiere decir», a lo que él replica «Me pregunto si se lo pregunta...». Wilder consiguió una atmósfera cargada como un Colt 45 mediante una puesta en escena plagada de ocurrencias. Eligió el mejor reparto posible, pues Fred MacMurray y Barbara Stanwyck encarnaron a la retorcida pareja con unos niveles de cinismo que hasta entonces nadie sospechaba que pudieran desplegar. Como remate, Edward G. Robinson, con su singular aspecto y su forma única de decir las cosas, arrebató unas cuantas escenas como el responsable de siniestros de la aseguradora.

EL SUEÑO ETERNO (The big sleep, Howard Hawks, 1946)

Raymond Chandler creó al más emblemático de todos los detectives privados, Philip Marlowe, y Howard Hawks llevó al cine la primera de las novelas de la serie. Con él como director, era irremediable que el protagonista fuera duramente sarcástico y la protagonista sarcásticamente dura. Así pues, no le quedó más remedio que reunir a Lauren Bacall y Humphrey Bogart. Ella era una rara combinación de clase e insolencia. Y él...¿Qué podemos decir de Bogie que no se haya dicho? Fue una presencia cinematográfica tan poderosa, que con sólo asomar en pantalla su rostro bajo el ala de su flexible, entendíamos su desencantada visión del mundo y de los hombres.

William Faulkner participó en la escritura del guión, que incluyó algunos de los diálogos más ásperamente seductores del género. Así, él le lanza «Es gracioso. Usted está intentando averiguar qué me encargó averiguar y yo estoy intentando averiguar por qué usted lo quiere averiguar», a lo que ella repone «¿Podría continuar para siempre verdad? En todo caso, nos dará de qué hablar la próxima vez que nos veamos...». Orson Welles dijo que el problema de esta película es que no se comprendía bien toda la trama. Si un tipo tan brillante dijo eso, no seré yo quien diga que la entendí. De hecho, ¿ustedes saben quién mato al chófer?