Valdés Leal, el Barroco hecho hombre

«El tres de enero de 1622 cayó sobre Sevilla una gran nevada. Si Juan de Valdés Leal, que nació en mayo de ese mismo año, en vez de consagrarse en el futuro como un artista de talento, hubiera llegado a ser santo, algún hagiógrafo oportunista no hubiera dudado en señalar que este raro fenómeno de la naturaleza producido en la ciudad fue una señal prodigiosa que anunciaba el advenimiento de su natalicio». Con estas esplendentes palabras, sin duda surgidas de su pasión por nuestro protagonista, el catedrático de Historia del Arte Enrique Valdivieso (Valladolid, 1943) nos introduce en el que sin duda es el mejor estudio publicado hasta la fecha sobre el pintor sevillano, un personaje poliédrico y fecundo que, pese a las dificultades a las que hubo de enfrentarse durante toda su vida, supo hacerse un hueco tanto en su época —la Sevilla del siglo XVII— como en la historia del arte universal. Y es que, pese a la dura competencia con la que hubo de enfrentarse desde que diese sus primeros pasos en el oficio, Valdés Leal supo hallar un estilo propio que, sumado a su fuerte personalidad y su desbordante energía, lo convirtió en una figura indispensable para entender el exuberante periodo áureo. Por tanto no yerra el profesor vallisoletano en calificar a Valdés como «el mejor pintor del espíritu barroco»; en primer lugar por su voluntad a la hora de aceptar todo tipo de encargos, y especialmente por su valentía a la hora de afrontarlos, combinando trabajos en pintura, grabado, escultura, arquitectura efímera, etc., y logrando salir airoso en todos ellos. Tampoco se excede Valdivieso al afirmar que «Murillo pintaba poco y ganaba mucho» mientras que Valdés «pintaba mucho y ganaba poco», pues por más que el segundo se emplease a fondo, siempre estuvo a la zaga en el aspecto económico.