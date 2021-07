«Viuda Negra», una pelirroja desde el volumen 1 de Marvel Knights a la Marvels Studio

Creo que antes de que apareciera Scarlett Johansson, todo turgencias y morritos, tan sólo recuerdo de la Viuda Negra esa preciosidad estética de Joe Chiodo que fue «Daredevil / Viuda negra: Matadero» , y que se saltaba un poco el comic codec en la cuestión del guión de Jim Starlin.

Que Romanoff estaba por ahí de antes, pero ninguna de su historias me había dejado poso hasta que me topé (yo me suelo topar con cosas) con esto de la serie «Marvel Knights». Ojo, que era una apuesta difusa, porque antes de esto había estado aquello de «Heroes Reborn», que casi que no, y todavía no había llegado la serie Max con cosas tan buenas como el «Fury: Peacemaker» de Ennis y Darick Robertson.