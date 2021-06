«Viva la Mamma!»: La ópera como forma de diversión

La cultura ha de ser para todos y de todos, pero si democratizar esa idea significa que cualquiera puede ser artista, que se abarate todo sin remedio, mejor no lo hacemos. Ni elitismo ni ramplonería. Los extremos confluyen en el absurdo y en lo indeseado. Sea como sea, la diversión forma parte de la cultura, la diversión es algo a lo que el ser humano no puede renunciar, y eso es un asunto que no está regañado con lo exquisito y el arte de calidad.

El Teatro Real de Madrid presenta una nueva coproducción con la Opéra National de Lyon y el Grand Théâtre de Ginebra: «Viva la Mamma!»