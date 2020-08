«Zona caliente»: Otro virus que nos quiere destruir

Los virus son los verdaderos protagonistas de este ensayo novelado que toma el nombre de ese lugar en el que, cuando se produce un brote viral de peligro extraordinario, todo está a punto de generar un problema si no se actúa con cuidado y siguiendo las pautas exactas. Dentro de un centro que lucha contra los brotes e intentan prevenir a la humanidad de ellos, las zonas más peligrosas son las llamadas zonas calientes. Allí solo se puede estar dentro de un traje especial, presiones negativas, litros de lejía a mano y... toneladas de prudencia.

El libro se lee con mucha facilidad porque no se trata, ni mucho menos, de gran literatura exigente y dificultosa. Es un best seller y lo que busca el autor es que los lectores sean muchos y nadie se quede atrás.

El marburgo y el ébola (de este último las distintas cepas conocidas) se nos presentan como lo que son: seres salvajes, depredadores sin alma que se llevan por delante todo lo que logran convertir en efímero hogar. Dicho de otra forma, hacen, literalmente, papilla a los contagiados que desarrollan la enfermedad con mayor gravedad. Y avisa de lo que puede ocurrir en el futuro. «Zona caliente» se publicó en 1.994 y, por tanto, avisaba de lo que nos está ocurriendo ahora y de lo que ha ido sucediendo durante este siglo. Los virus llevan años avisando y la amenaza es enorme, se puede casi tocar.

Es muy divertido. Y entretiene a más no poder. Deja dichos algunos elementos técnicos que invitar a seguir leyendo otros libros sobre el asunto, como «Contagio. La evolución de las pandemias» o «Un planeta de virus», por ejemplo. No es una joya de la literatura aunque no todo puede ser una exquisitez de las letras.

Póngase la mascarilla y cruce la frontera.

Calificación: Entretenida.

Tipo de lectura: Fácil y divertida. A veces las escenas ponen los pelos de punta sabiendo que eso que nos cuentan ocurrió realmente. La mezcla de literatura y ciencia resulta muy atractiva.

Tipo de lector: Interesados en comprender qué es eso que puede pasar, antes o después, y que podría crear un problema mucho mayor al que vivimos.

¿Dónde puede leerse?: Lejos de una zona caliente, por supuesto.