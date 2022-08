100 años de la Cooperativa Católico Agrícola y el museo del moscatel

Cien años para una cooperativa que alcanza ahora uno de sus momentos de mayor esplendor, gracias a todos sus asociados a cuyo frente se encuentra D. Francisco Lorenzo Gallegos, es algo extraordinario y digno de celebrar, ya que en todo este tiempo se ha pasado por temporadas buenas, extraordinarias, y otras no tanto debido sobre todo a las circunstancias climáticas, políticas, económicas, etc. pero que han hecho posible que con la constancia, la adaptación tecnológica y los métodos tradicionales de elaboración del vino, se llegue hasta el día de hoy, en donde va resultando raro un lugar en el mundo que no conozca o no haya oído hablar del Moscatel de Chipiona, una Denominación de Origen dentro del Consejo Regulador del Marco de Jerez en el que se integra.