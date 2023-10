90.000 alumnos seguirán sin extraescolares por un retraso de la Junta

Muchas familias andaluzas están que trinan y con razón. Por lo menos, las de los 72.000 alumnos en 1.667 centros de toda Andalucía de los que habla la Asociación Andaluza de Empresas Educativas (AAEECO), cifra que la propia Consejería de Desarrollo Educativa de la Junta eleva a 90.800 estudiantes. Porque después de haber hecho encajes de bolillos para conciliar trabajos e hijos durante el mes de septiembre, tenían previsto que, como todos los años –desde hace 21-, las actividades extraescolares comenzasen el primer día lectivo de octubre, que fue el lunes día 2. Ya el 28 de septiembre anunció la consejera de Educación, Patricia del Pozo (PP), que las extraescolares no iban a poder empezar con normalidad porque había ciertos problemas en la formalización de los contratos con las empresas que realizan estas actividades en los colegios andaluces: desde juegos deportivos hasta iniciación a la robótica, pasando por apoyo a la lectura o destrezas artísticas. Las empresas en cuestión –las que están homologadas por la propia Junta dentro de su Acuerdo Marco- son concretamente 104, que generan algo más de 7.000 puestos de trabajo. Y el 85% de esos contratos son para colegios públicos de Educación Infantil y Primaria.

“La realidad a día de hoy es que las familias siguen desesperadas y haciendo lo imposible por conciliar y que muchos de esos posibles trabajadores se han buscado ya la vida laboral por otro lado porque sigue sin haber una fecha prevista para el comienzo de las extraescolares”, ha declarado hoy a El Correo de Andalucía la gerente de AAEECO, Beatriz Talaverón, escandalizada, además, porque en el caso de la provincia de Málaga, que por cierto es una de las provincias donde más demanda existe, las extraescolares no comenzarán hasta noviembre, pues los trámites allí van más lentos que en ninguna parte porque “tuvo que rectificarse el acta de una mesa de contratación”. En las otras siete provincias andaluzas el proceso va parejo, pero también lento. La consejera, por su parte, dijo la semana pasada que probablemente el problema empezaría a solucionarse esta semana, pero mañana es miércoles y, de facto, el último día lectivo de la semana, pues viene el puente del Pilar que impedirá que los niños regresen a las aulas hasta el próximo lunes 16.

En rigor, lo que ha ocurrido este año es que la licitación de todas las empresas homologadas se terminó el pasado 25 de mayo, una fecha excesivamente tardía para que luego, durante el mes de junio y el verano, pudieran resolverse las homologaciones de forma provisional, algo que ocurrió el pasado 1 de septiembre. Ahora lo que se está esperando –excepto en Málaga, donde el retraso es mayor, como se ha dicho- es la firma de homologación definitiva de esos contratos concretos en cada uno de los centros, con sus actividades específicas y sus alumnos adscritos. Las cosas de palacio ya se sabe cómo van, máxime si todo depende, como es el caso, de una plataforma de contratación tan rigurosa como lenta. Están intentando simplificar esos procedimientos, pero el volumen de trabajo es exagerado. “Pero si se hubiera licitado todo en marzo, como muy tarde, y no a finales de mayo, no tendríamos este problema”, advierte Talaverón, que recuerda que, durante estos últimos 20 años, desde que se aplica el Decreto de apoyo a las familias andaluzas aprobado por el Gobierno regional en abril de 2002 –para conciliar vida laboral y familiar fuera del horario lectivo-, “nunca habíamos tenido este problema”. Y todo se debe a que “en la Junta, por primera vez en la historia, no le han dado la verdadera importancia que tienen las extraescolares en la conciliación de veras de miles de familias andaluzas”, insiste la gerente de la asociación que agrupa a todas estas empresas dedicadas tanto a las extraescolares fuera del horario escolar como a las actividades culturales (museísticas) o a la gestión de instalaciones deportivas.

Según las declaraciones de la consejera la semana pasada, podrán empezarse a formalizar contratos y a que las familias puedan conciliar “en la semana del 23 de octubre y si todo va bien”, ha advertido Talaverón, consciente del volumen de trabajo que supone la adjudicación y formalización de casi 2.000 contratos. “El problema es que las familias no entienden de contratos, sino de horarios”, apuntilla, y recuerda que, a efectos prácticos, lo que se está haciendo es “vulnerar su derecho a la conciliación”. Talaverón recuerda que la demanda de estas actividades ha ido creciendo porque, en el caso de que estas actividades no tengan ningún tipo de bonificación, el precio es de poco más de 17 euros mensuales, un precio que las familias no van a encontrar en la empresa privada. La Consejería de Educación, por su parte, lleva dos semanas repitiendo que “pondrá todos los recursos disponibles” para reactivar las actividades extraescolares este curso “a lo largo del mes de octubre”, pero trabajadores, colegios y, sobre todo familias, están esperando una fecha concreta. La que sea, pero una fecha, para poder organizarse con un mínimo de esperanza.

AAEECO ha llegado a proponer que se realicen “contratos puente”, es decir, que se puedan comenzar las actividades mientras se ultiman los procesos administrativos. Pero, de momento, el procedimiento sigue su curso y decenas de miles de familias de toda Andalucía están esperando ya a ver qué pasa después de este próximo puente festivo.