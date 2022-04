A la búsqueda del olivar y almendro sostenibles

Prevention of Xylella fastidiosa in intensive olive &almondplantationsapplying productive greenfarmingpracticeses un proyecto que tiene por objetivo buscar prácticas sostenibles y productivas para la prevención de Xylella fastidiosa en las plantaciones de olivar y almendro en intensivo y alta densidad. Liderado por la empresa Galpagro, cuenta con la participación de la Universidad de Córdoba, Agrifood Comunicación, Greenfield Technologies, ASAJA Nacional, Nutriprado, SAHC-Sociedad Agrícola de Herdade do Charqueirao, S.A.; Gruppo Salov y el Istituto per la BioEconomia (IBE), perteneciente al ConsiglioNazionale Delle Ricerche de Italia.