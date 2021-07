Absuelta Juana Martín por los préstamos de Invercaria

La diseñadora cordobesa Juana Martín y los otros tres acusados han sido absueltos en la causa por los prestamos concedidos por Invercaria, una de las piezas separadas en la que está involucrada esta empresa pública andaluza y que fue juzgada en abril y mayo en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Además de Martín, han sido absueltos el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo; el ex director financiero, Antonio Nieto y el exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, acusados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por unos préstamos concedidos a la diseñadora de moda.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para Martín y Pérez-Sauquillo ocho años de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación, así como seis años y medio para Cristóbal Cantos y Antonio Nieto.

La sociedad de capital riesgo dependiente de la Junta de Andalucía concedió a la diseñadora cordobesa 850.000 euros entre 2006 y 2011.

El tribunal, que rechaza todas las cuestiones previas planteadas por las partes, señala en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, que "no consta el dictado de resolución injusta que pudiera integrar el delito de prevaricación, ni la desviación de fondos en ningún caso acreditada", además de que no se produjo menoscabo de fondos públicos.

La Sección Primera de la Audiencia pone de manifiesto que el hecho de que se produjeran pérdidas en la sociedad debido, entre otras razones a la crisis económica, "no puede servir de base para la imputación de los delitos de prevaricación y malversación".

Los magistrados subrayan que entonces presidente de Invercaria "tenía capacidad para la concesión del préstamo participativo" y que lo hizo "tras los estudios y análisis técnicos, económicos y financieros de viabilidad" realizados por el ex director financiero y el exdirector de Promoción, los cuales "no tenían facultades decisorias", por lo que no existió arbitrariedad.

Según la sentencia, "no se incumplió el procedimiento en las distintas fases, tanto en la fase de estudio, negociación, formalización y seguimiento de las operaciones, como en la concesión del préstamo", mientras que, en relación a la actuación de la diseñadora, "consta que fue desde Invercaria, a través de sus representantes, los que se dirigieron a ella para hacer un proyecto de difusión y promoción de la marca".

También indica que el proyecto de la diseñadora era "viable", ya que se trataba de "una marca con éxito en el mercado de ropa flamenca, que había desfilado en Pasarela Cibeles y contaba con varios premios".