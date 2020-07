Adelante pide una jornada laboral a 32 horas semanales

En esa línea, Adelante quiere que se establezca "un certificado de responsabilidad social que impida a la Junta de Andalucía la contratación con aquellas empresas que no respeten los derechos de las trabajadoras , que no garanticen la conciliación laboral o familiar", así como que el Gobierno andaluz avance "decididamente hacia la universalización de la educación infantil de cero a tres años, gratuita y de calidad", y que inste al Ejecutivo central a una "reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales para favorecer la conciliación".

Para defender la iniciativa, tanto Ángela Aguilera como la portavoz de Adelante en la comisión de Igualdad, Ana Villaverde, han expuesto que la pandemia por el Covid-19 ha tenido dos consecuencias, además de la sanitaria, la crisis económica y una crisis de los cuidados.

Sobre esto último, han sostenido que el cierre de los centros educativos y la ausencia de cuidados por parte de los abuelos para atender a los menores "ante la falta de medios públicos", ha provocado "una situación espantosa para las mujeres en sus casas, con un aumento del trabajo doméstico y de los cuidados sin el que es imposible la vida".

Por eso, exigen a la Junta que se ponga "manos a la obra" con medidas de conciliación porque, de lo contrario, "el coste de la pandemia para las mujeres va a ser muy alto", dado que, "o aumenta el trabajo en la casa, la necesidad de cuidar a dependientes, o bien, si se mira al empleo, hablamos de un trabajo mal remunerado", en lo concerniente a los puestos que se dedican al cuidado de las personas y que, en su mayoría, son ocupados por mujeres.

Aguilera ha lamentado que la Junta "no hace nada" ante esta situación porque "no atiende lo que no se quiere reconocer", mientras ha insistido en que las tareas de cuidados "tienen que ser compartidas y el Gobierno tiene que propiciarlo" y no seguir "en la inopia".