Aguirre se disculpas por su «despiste»

"Pido disculpas porque he sufrido un despiste al salir de almorzar y, sin darme cuenta, he salido sin la mascarilla un momento", ha argumentado el consejero este jueves por la tarde. "Me he dado cuenta de la situación y me la he puesto enseguida. Creo que muchos me entenderéis porque a todos nos ha pasado. Siempre he defendido su uso", ha añadido Jesús Aguirre.