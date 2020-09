Aguirre: «Tenemos contagios comunitarios, pero no transmisión comunitaria»

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha afirmado que Andalucía no registra todavía transmisión comunitaria del coronavirus, aunque ha precisado que sí hay contagios comunitarios, los cuales "hay en todos lados", y que son aquellos casos que "no podemos etiquetar" y "vincular a algún brote".

En una entrevista en Onda Cero, Aguirre ha destacado que en Andalucía existen 8.100 rastreadores, lo que significa "un rastreador por cada 4.000 habitantes", con lo que "tenemos capacidad de amortiguarlo perfectamente". Además, ha indicado que "hay sitios donde es muy difícil meter a todo el mundo dentro de un brote, porque puede haber muchas formas de contagiarse", de modo que luego "hago el rastreo y no tengo capacidad de vincularte a ningún brote", para añadir que eso "es lo que llamamos contagios comunitarios", que "los hay en todos lados". Así, ha aclarado que la transmisión comunitaria es cuando "ya es explosivo" y "nosotros no tenemos todavía".

"Tenemos casos los cuales no podemos etiquetar, que son lo contagios comunitarios, pero no transmisión comunitaria", ha incidido el consejero de Salud, que ha recordado que ya son 765 las personas hospitalizadas por Covid actualmente en la región, lo que supone "una cuarta parte del tope máximo" de los últimos días de marzo y principios de abril, cuando "había una ocupación del 60% de nuestro sistema hospitalario". "El impacto de la primera ola fue importante con más de 2.700 ingresos pero no fue lo traumático que en otras comunidades", ha manifestado.

Aguirre ha añadido también que espera que las cifras de Covid actuales en Andalucía, después de que se hayan marchado muchos de los turistas de la comunidad, "disminuyan para la semana próxima o la otra", y ha destacado el "fortalecimiento" de la atención primaria, aunque ha reconocido que "han forzado mucho la primaria en un momento en que había que dar vacaciones a médicos y enfermeros y hemos encontrado una bolsa de contratación donde no hay médicos ni enfermeros". Pero, ha destacado, "hemos ofertado una continuidad asistencial, y 5.000 ya lo han cogido".

Por último, y preguntado por la decisión de AstraZeneca de pausar el ensayo de la vacuna que desarrolla contra la Covid-19 debido a la aparición de "una enfermedad potencialmente inexplicable", el titular de Salud ha señalado que "mientras no tengamos una alta inmunidad dentro de la población, la única solución efectiva es la vacuna, porque los tratamientos no son todo lo efectivo que deberían ser".

"Estoy esperanzado, tal y como ha dicho la Comunidad Europea, con que para diciembre tengamos un volumen al menos para poder vacunar a aquellas poblaciones de más riesgo", ha concluido.