«Al alumnado se le enseña una Historia de España sesgada»

Lleva en las librerías casi tres meses y ya ha vendido miles de ejemplares. De hecho, España y su herencia invisible (Espasa) va ya por su tercera edición. José Carlos Gracia, su autor, ha tenido a bien atender a El Correo de Andalucía. De su podcast Memorias de un tambor, con más de 250.000 descargas por capítulo -y más de 17,5 millones acumuladas-, hablaremos otro día, pero su éxito, está ahí.



Replicando la fórmula que ha conducido a dicho podcast a ser uno de los más oídos y premiados del momento en materia de Historia, José Carlos Gracia se atreve a embarcarse en un libro que procura exponer, con una narración sencilla, natural, accesible y amena para todos, los acontecimientos más destacados de la historia de nuestro país.



La idea es mirar hacia atrás, hacia el pasado, como un ejercicio de absoluta responsabilidad y compromiso: con nuestras generaciones predecesoras, cuyo legado nos han dejado en herencia y debemos respetar, valorar y obtener de él los aprendizajes oportunos; y también con las generaciones venideras, para que puedan adquirir todo el conocimiento y sabiduría que les permitirá recibirlo, y hacer de ese legado algo útil para su presente y futuro.



España y su herencia invisible es un libro que tiende claramente puentes, entablando relaciones entre nuestros orígenes y lo que hoy somos, tanto a nivel individual como comunidad. Y hemos hablado con su autor



-Da usted el salto del podcast al libro escrito. ¿De lo digital a lo analógico?



El libro solo pretende compartir sensaciones que no se han manifestado en los audios. Es muy diferente escribir que hablar. La lectura requiere otro tipo de preparación, por parte del receptor, que no tienen los audios. Creo que son medios de comunicación distintos y complementarios



-Memorias de un tambor es la base de este libro. ¿Cree que en las escuelas y universidad se acabará enseñando la historia de esta forma?



Esta forma de divulgar la historia es producto de una carencia en los diferentes niveles educativos. No se estudia la Historia de España en profundidad y sólo se hace de forma sesgada. A corto plazo, creo que seguirá siendo la sociedad civil la que tenga que encargarse e cubrir ese hueco, con trabajos como el del podcast Memorias de un Tambor. Está claro que, institucionalmente, la Historia y las Humanidades no son una prioridad.



-Vayamos a la obra. Usted quiere tender puentes entre nuestras raíces y lo que somos. ¿Qué queda de esa España?



Queda casi todo. Nuestras costumbres, nuestra forma de ver la vida, nuestra lengua, todo procede de aquellas primeras culturas que desde el Mediterráneo nos dieron su influencia, hace ya muchos siglos. Somos fenicios, griegos, romanos, godos, árabes, judíos... Esa es nuestra esencia y deberíamos ser conscientes. No somos mejores ni peores que un finlandés, pero el hecho diferencial de ser español es muy importante, dado nuestro pasado enormemente rico.



-Dividamos la historia de España en etapas. ¿Con qué personajes se quedaría en cada una de ellas y por qué?



Precisamente, tanto en el podcast como en el libro, se huye de ensalzar personajes, aunque muchas veces no quede más alternativa. Por ejemplo, obviar un personaje como Isabel I de Castilla es imposible. Pero la idea que se quiere trasladar, tanto en los audios como en el libro, es que los personajes más importantes fueron anónimos. Personas como nosotros que no tuvieron relevancia pero dejaron su herencia para que hoy la recibamos. Aprender de su experiencia es un regalo que todos deberíamos aprovechar.



-Se dice del argentino que es una mezcla de español, inglés e italiano. ¿Qué mezcolanza está en la sangre nuestra?



Suelo dar muy poca importancia a la herencia genética, y mucha a la herencia cultural. Que seamos descendientes de una determinada nacionalidad es irrelevante. Lo que nos marca son las costumbres heredadas. Hoy, cualquier ciudadano occidental, por ejemplo, no puede negar la influencia recibida desde los Estados Unidos de América, a través del cine, televisión y costumbres transmitidas. Luego, a parte, cada nación tiene sus propias características, que siempre se pueden ver modificadas por los acontecimientos históricos.



-¿Hay pasado bueno y pasado malo?



Sin lugar a dudas. De hecho, el libro lleva en su título la palabra “herencia”, cuyo significado deja claro que, a diferencia de un legado, cuando heredamos nos hacemos cargo también de las deudas. Eso mismo pasa con la historia y debemos asumir lo positivo y lo negativo por igual.



-¿Y por qué ese interés político en el revisionismo histórico?



Sin duda pretende influir en la mente colectiva para provocar una sensación de que existen buenos y malos. Los buenos son los que piensan como yo ,y los malos los que tienen ideas diferentes. Es una manipulación burda de la historia y, contra esa manipulación, la única defensa es el conocimiento y el espíritu crítico.



-¿Estamos próximos a extinguirnos?



Depende del significado que le demos a la palabra “próximo”. Bajo mi punto de vista, al ser humano le queda mucho menos recorrido por delante, del que le ha costado llegar hasta aquí. Es muy posible, si no se le pone remedio, que nos acabemos autodestruyendo sumidos en nuestra autocomplacencia. Somos inteligentes pero imperfectos.



-Critica a la sociedad del móvil. ¿Qué está provocando en nuestro idioma?



El móvil es una herramienta que ha cambiado nuestras vidas. Su potencial nos proporciona el mayor de los bienes: tiempo libre. La crítica viene hacia la falta de sociabilidad que provoca y a hacer más resistente la burbuja en la que el individuo se ha introducido.

En cuanto al idioma, la escritura automática o predictiva nos está llevando cada día más a no pensar antes de verbalizar y a empobrecernos a la hora de expresarnos.



-Un alumno me comentaba el otro día que en cierta universidad andaluza, que no quiero desvelar, suspendían por hablar de Descubrimiento de América, en lugar de Invasión Española de América. ¿Qué le parece esto?