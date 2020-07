Andalucía atiende a 134 mujeres al día por violencia de género durante el confinamiento

Fernández ha señalado que “el Instituto Andaluz de la Mujer, declarado servicio esencial en la asistencia integral a víctimas de violencia de género , primero por el Gobierno de Andalucía y posteriormente por el Gobierno de España, ha trabajado sin cesar para garantizar que en esta crisis no dejáramos a nadie atrás. En un contexto de pandemia y confinamiento como el que hemos vivido no solo hay que mantener los recursos, sino ser conscientes que la violencia machista se ve acrecentada y tenemos que prestar especial interés, y realizar una gestión de la crisis con indudable perspectiva de género”.

En cuanto al Teléfono Andaluz de Atención a las Mujeres 900 200 999 se han producido 10.200 llamadas, de las que 7.049 están relacionadas con violencia de género lo que supone el 69% del total. Este servicio lleva dos meses consecutivos superando sus volúmenes históricos de atención: con 3.910 llamadas atendidas en mayo y 3.815 en abril. Mayo de 2020 es el mes con mayor volumen de solicitudes de servicio totales atendidas, superando a abril 2020 en un 2,5% y al anterior mes con más solicitudes, agosto 2019, con un 9% más de solicitudes de servicio atendidas.

“Hemos atendido de forma satisfactoria, pero no ha sido fácil. De hecho hemos adaptado nuestra acción poniéndonos en el peor de los escenarios para no dejar nunca de dar respuesta a la violencia de género. Las consultas sobre VG han ido aumentando a lo largo de los días de confinamiento hasta situarse en el 69%. Como sabéis el Instituto Andaluz de la Mujer no solo atiende situaciones de violencia de género, sino que también trabajamos de forma relacionada en pos de fomentar e introducir el principio de igualdad en nuestro día a día, en la coeducación y trabajamos con perspectiva de género aspectos relacionados con el empleo, la empleabilidad y la formación”, ha subrayado.

Fernández también ha puesto en valor un dato que indica que la implicación de la ciudadanía durante este crisis en la lucha con la violencia de género ha ido aumento: en mayo han seguido creciendo las consultas realizadas por allegados, familiares y vecinos de las víctimas: se han multiplicado por cuatro (354,7% más) pasando de 75 en 2019 a 341 en 2020. “Es algo muy significativo, ya que la filosofía que está tomando la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el IAM es conseguir que la sociedad sea un agente de cambio que también ponga freno a las violencias machistas, y este aumento implica o puede acercarse a esa meta que tenemos de conseguir que todas y todos trabajemos a la par por una sociedad libre de violencia”, ha señalado. Y además ha añadido que en los centros de acogida se han producido en este periodo un total de 316 ingresos, 181 son mujeres y 135 menores de edad.

“Hemos planteado en esta mesa redonda conformada por profesionales que trabajan diariamente en la atención integral a las víctimas de violencia de género como una oportunidad para analizar y seguir trabajando, ya que a través de este encuentro vamos a realizar un análisis, una exposición de información e incluso un debate formativo sobre la influencia del estado de alarma en los ciclos de la violencia”, ha concluido.