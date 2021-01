Andalucía cierra las ocho provincias y adelanta el cierre en hostelería y comercio

1) Se mantiene el cierre perimetral en Andalucía. 2) Se adelanta el cierre de la hostelería y el comercio a las 18.00 horas. 3) Se limita a cuatro personas el número máximo en las reuniones, incluida la hostelería. 4) Cierre perimetral de las ocho provincias andaluzas. 5) Cierre perimetral de los municipios con una incidencia mayor de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En esa situación hay 219 municipios. 6) Cierre de la hostelería y comercio no esencial en los municipios que tengan una incidencia superior a 1.000 casos. En esta situación hay 91 municipios. Si el Gobierno central lo autoriza se ordenaría el confinamiento domiciliario en ellos. 7) T oque de queda a las 20.00 horas si el Gobierno lo permite, en caso contrario se mantiene de 22.00 a 06.00 horas.

El presidente ya insistió en apelar a la "responsabilidad" de los ciudadanos ante el avance "explosivo" de la tercera ola de la pandemia y ha pedido a los andaluces "quedarse en casa en la medida de sus posibilidades" e intentar "no multiplicar reuniones sociales no necesarias" ni trasladar a los hogares los encuentros con amigos o familiares no convivientes.

Moreno ha alertado sobre la necesidad de no convertir las casas en "minirestaurantes" donde reunirse con amigos o familiares no convivientes y ha advertido de que ni la Junta ni ninguna administración puede "estar en las casas ni en fiestas clandestinas".