Andalucía cuenta aún con un 47% de UCI y más de 3.900 camas disponibles

"Y si paramos la actividad quirúrgica en los centros hospitalarios andaluces, tendríamos una disposición de camas y de UCI lo suficientemente importante como para poder hacer frente a la situación que, de momento, parece no tener fin", según ha abundado Marín en un día en el que la cifra de hospitalizados en Andalucía con Covid-19 ha escalado hasta los 2.936 pacientes, de los que 400 se encuentran en Cuidados Intensivos.

El vicepresidente de la Junta ha abogado por "ser flexibles", sin que eso signifique "improvisar", según ha argumentado, y en ese sentido ha puesto de relieve que la Administración andaluza tiene "diseñado todo un plan en materia sanitaria y económica para hacer frente a una situación como la que sabíamos todos que podría llegar en otoño-invierno", según ha remarcado, no sin matizar que el virus se está comportando "de una forma muy agresiva", como se está viendo "en los últimos 14 días en todo el país y en Europa".

Al respecto, Marín ha señalado que la posibilidad de solicitar un confinamiento domiciliario "de momento no lo tenemos sobre la mesa" en la Junta, "aunque no lo descartamos en ningún aspecto", según ha apostillado el vicepresidente, que en todo caso ha recordado que dicha restricción de la movilidad es actualmente "una decisión que solamente puede venir del Gobierno de España".

Ha agregado que la evolución del coronavirus "nos tiene que permitir intentar hacer compatible todo lo que sea posible la actividad económica con preservar la salud de todos los andaluces", y ha apuntado que "esas decisiones nunca son fáciles y hay que tomarlas de la mano de los expertos que asesoran a la Junta", con los que, según ha añadido, "tenemos reuniones permanentes desde que empezó la segunda ola de la pandemia".

Por otro lado, preguntado sobre el número de rastreadores de casos de Covid con los que cuenta Andalucía, Marín ha reconocido que la comunidad está "a la cola si tomamos de referencia los que están a tiempo completo, no parcial", pero ha advertido de que, "en muchas comunidades, el rastreo no es suficiente" ya "porque el nivel de contagio es comunitario, y el rastreo ya pierde gran parte de su eficacia" entonces, no obstante lo cual en Andalucía "seguimos formando a personas en el sistema sanitario" para esas tareas, y se cuenta con "el apoyo de la UME --Unidad Militar de Emergencias-- y las fuerzas de seguridad", según ha agregado.