Andalucía decide cómo examinar de la EBAU a los estudiantes con covid

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, aprobó este martes la actualización de las ‘Medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 para la realización de la evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) 2021 y de otras pruebas de similares características convocadas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias’.

En dicho documento, que recoge medidas generales de prevención de la transmisión, así como medidas específicas para la organización de la prueba y la protección de la salud del alumnado, profesorado y personal trabajador, se recomienda asegurar una distancia de 1,5 metros y ventilar 15 minutos antes las clases.

Pero también hace hincapié en que no podrán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles con la COVID, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad (aunque no presenten síntomas) y aquellas que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido o se encuentren en periodo de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID.

El documento, sin embargo, no especifica cómo actuar con los estudiantes afetados por alguna de las circunstancias anteriores, debido a que la resolución de estas situaciones es competencia de las universidades y las comunidades autónomas.

Según explican a Europa Press fuentes de la Crue, la organización de la EBAU depende de las comisiones organizadoras de cada comunidad autónoma, que pueden estar formadas por miembros de las consejerías de Educación y las universidades.

Tras la aprobación, el pasado lunes, del protocolo para la EBAU de 2021 en la Comisión de Salud Pública, estas comisiones organizadoras están ahora trabajando en sus propios protocolos, que recogerán las posibles soluciones a estos casos.

No obstante, la Crue recuerda que la situación de los estudiantes con COVID, síntomas o en cuarentena, sería la misma, hasta la irrupción de la pandemia, que la de aquellos alumnos que no podían presentarse a los exámenes por motivos médicos debidamente justificados.

Entre las soluciones que podrían recoger los protocolos de cada comisión organizadora de cada territorio, están desde el cambio de fechas y la realización de las pruebas online a directamente tener que presentarse en convocatoria extraordinaria.

En cualquier caso, los protocolos de dichas comisiones tendrán que cumplir con las recomendaciones acordadas en la Comisión de Salud Pública, según indican a Europa Press fuentes del Ministerio de Universidades, que aseguran que las comisiones podrán arbitrar medidas alternativas de diversa índole para que los estudiantes no vean impedido su derecho a presentarse a la antigua Selectividad y puedan acceder a la Universidad en igualdad de condiciones.