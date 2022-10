Andalucía está «por debajo del 25% de agua embalsada», y se enfrenta «a un otoño muy difícil»

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de la activación de la plataforma de proyectos innovadores 'PLAnd Sequía Andalucía' con el fin de ofrecer alternativas a las consecuencias derivadas de la sequía en Andalucía, al tiempo que el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha insistido en pedir al Gobierno central "compromisos" que se traduzcan en obras y actuaciones ante esta escasez de agua.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha informado de la activación de dicha plataforma de proyectos innovadores tras subrayar que la evolución de la sequía ha vuelto a ser "una semana más una absoluta prioridad para el Gobierno andaluz".

Al respecto, ha puesto de relieve que Andalucía está "por debajo de la cota del 25% de agua embalsada", y va a "enfrentar a un otoño muy difícil en el que vamos a padecer las consecuencias de la sequía".

"Ante esta situación solo hay una actitud responsable, la de coger el toro por los cuernos y actuar", ha aseverado el consejero portavoz, que ha apelado a "la implicación de todas las administraciones, sin excepción, y sobre todo del Gobierno de España", del que ha señalado que ha movilizado "9,6 millones en obras de emergencia en materia hidráulica" para Andalucía.

Frente a ello, el titular de Medio Ambiente ha destacado que la Junta "lleva dos decretos" de sequía aprobados, "trabaja en el tercero y ha movilizado 141 millones de euros en total en obras de sequía", además de que ejecuta actualmente "17 obras".

El consejero ha defendido que Andalucía necesita "una planificación y compromisos que se plasmen en boletines oficiales del Estado, en licitaciones de obra y adjudicaciones, que se plasmen en recursos económicos por parte del Gobierno para que todos juntos, orillando la polémica en un asunto fundamental para Andalucía, podamos trabajar de la mano", ha abundado.

El consejero portavoz ha criticado que el Gobierno central "no hace sus deberes y no ejecuta las obras que son de su competencia", y ha aseverado que "en la política de agua no se puede improvisar, necesita antelación, trabajar con alternativas", y "en Andalucía lo hemos hecho con la comisión de sequía constituida y lo vamos a seguir haciendo".