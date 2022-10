Andalucía lidera la tasa de pobreza en España

La pobreza ha aumentado en 2021 en Andalucía, hasta alcanzar actualmente a 3,27 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, muy por encima de la media nacional, según se desprende del XII Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 - 2021', presentado este lunes por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A).

El documento, que recoge por primera vez los datos oficiales de pobreza tras la pandemia de Covid-19, exponen que en 2021, el 38,7% de la población de Andalucía estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone un incremento de 1,8 puntos respecto al año pasado. En número totales, implica un incremento de 157.294 personas más, destaca un comunicado que también subraya que el aumento es superior en un punto al del total nacional, que ha sido de 0,8 puntos porcentuales.

En la presentación de los datos, la vicepresidenta de EAPN Andalucía, Susana García, ha aportado las diferentes cifras que remarcan la situación "desventajosa" que ocupa la comunidad, y de las que a su vez se extraen "diferentes conclusiones", siendo la principal que la cifra de pobreza "es inferior a la estimada, aunque no por ello menos importante y puede afirmarse que las medidas de contención enmarcadas en el llamado Escudo Social contribuyeron positivamente a paliar buena parte de las consecuencias de la crisis por la covid-19", según recoge un comunicado.

No obstante, "la situación de pandemia no ha sido la principal causa del aumento de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Arope), ya que el empeoramiento de los indicadores ya se había detectado el año anterior (pre Covid-19)", ha remarcado. En este sentido, el informe apunta que puede afirmarse que la población de Andalucía está "lejos, todavía, de retornar a los niveles anteriores a la primera crisis".

De hecho, la tasa de pobreza de Andalucía aumenta este año y pasa a ser del 32,3 %, cifra que es la más alta de todas las regiones, junto con Extremadura. Esto supone estar 10,6 puntos por encima de la media nacional. Desde EAPN Andalucía se ha destacado la importancia de los datos para los menores de 18 años, cuya tasa Arope en 2021 es del 43,8 %, cifra que se ha incrementado en 4,9 puntos porcentuales (25,9% más) con respecto al año anterior.

En 2021 la tasa de pobreza severa, medida con un umbral del 40 % de la mediana de renta nacional, esto es, el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 530 € mensuales por unidad de consumo, en Andalucía es del 15,9 %. Esta cifra supone un incremento muy importante, de 4,3 puntos porcentuales, que equivale a un aumento del 37%, con respecto a los datos del año pasado. Sitúa a Andalucía como la segunda región con mayor pobreza severa, solo superada por Canarias. Si se comparan estos datos con la media nacional, la andaluza es 5,6 puntos superior, puesto que los valores nacionales se sitúan en el 10,3% de la población, que términos absolutos se traduce en unas 873.522 personas, situándose como segunda región con mayor PMSS.

El presidente de EAPN Andalucía, Juan Luis Delcan, ha remarcado las principales conclusiones que extraen todas estas cifras, resaltando que el informe incluye una aproximación al impacto que han tenido las medidas del escudo social que concluye que su efecto redujo la tasa de pobreza en 3,2 puntos porcentuales, es decir, disminuyó en 1,5 millones el tamaño de la pobreza en España; cifra que en Andalucía alcanza a unas 67.000 personas que, gracias al escudo social, no cayeron en pobreza.

No obstante, "hay que mencionar que grandes medidas como los ERTES, no alcanzaron a toda la población, pues no llegaron a las personas que, por ejemplo, viven de la economía sumergida, gran parte de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad". Además, tal y como venimos advirtiendo de nuestra Red, las medidas del escudo social todavía llegan de forma desigual a aquellos que se encuentran en pobreza severa o cerca de la misma. Muestra de ello es que en Andalucía se ha incrementado el número de personas con renta más baja. En relación al seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030, los datos revelan un distanciamiento cada vez más elevado respecto al cumplimiento de los ODS.

El desequilibrio entre comunidades autónomas se aprecia en todos los indicadores de pobreza, que muestran cómo en Andalucía "es persistente y consistente, evidenciando la gran desigualdad que se produce en nuestro país entre zona norte y sur".

De nuevo, ha agregado la nota de prensa, se remarca "cómo se ha acentuado el perfil de la pobreza que se venía viendo en los últimos dos años: personas de nacionalidad española, mayoritariamente mujeres, con un nivel educativo medio o alto, pues no cualquier empleo protege de la pobreza, afirmando que el desempleo y un bajo nivel educativo cada vez definen menos la pobreza".

Se aprecia una insuficiencia en las estrategias tradicionales de protección y lucha contra la pobreza, basadas en el crecimiento puro, insuficiencia del incremento del PIB e insuficiencia de políticas basadas en el empleo puro; basadas en protección: insuficiente protección contra el desempleo y de las políticas contra la pobreza vinculadas a la búsqueda de empleo; y a nivel personal, los factores tradicionales de protección, tales como conseguir empleo y nivel educativo.

Por todo ello, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, EAPN ha reclamado medidas y estrategias concretas y conjuntas por parte de las Administraciones Públicas, que pongan freno a los elevados índices de pobreza, exclusión social y desigualdad que existen en Andalucía, y que "reflejan una cronificación y una realidad de pobreza estructural". Las entidades que conforman la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza reclaman el diseño de Políticas Sociales Integrales que ayuden a paliar las bolsas y realidades de pobreza que año tras año, se incrementan en nuestra región.