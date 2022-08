Andalucía lucha ya contra los 17 modelos de Selectividad

La reunión del mes pasado no empezó con buen pie, según la consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo (PP), a quien le sorprendió que el Ministerio entregase, con solo media de antelación y en un encuentro telemático, la documentación para un tema tan sensible. “Es que el Ministerio ha hecho el proceso a la inversa, pero está a tiempo de escuchar a las Comunidades”, ha dicho la responsable de Educación en Andalucía ahora que se ha reunido con su homólogo de Universidad, Investigación e Innovación, el también popular José Carlos Gómez Villamandos, para poner las bases de las alegaciones que el Gobierno andaluz piensa presentar al modelo de prueba de acceso a la Universidad del Gobierno central. La principal queja de la Junta es que, a su juicio, debería garantizarse un modelo único para toda España y no 17 modelos de Selectividad distintos, petición que ya es antigua en otros muchos foros. Ya hace años que la antigua Selectividad se llama Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEVAU).

“Vamos a trabajar de forma intensa en este plazo que nos han dado”, ha advertido Del Pozo, al tiempo que ha insistido en que “nuestras propuestas siempre estarán dentro de la defensa de la cultura del esfuerzo y de la búsqueda de la excelencia educativa, y por lo tanto un camino contrario a la LOMLOE”. La consejera ha recordado que Andalucía cuenta con el sistema educativo más grande de toda España, con más de 1,7 millones de estudiantes, 135.000 de ellos en Bachillerato.

Los titulares de Educación y Universidad han acordado la creación de un grupo de trabajo con técnicos de ambos departamentos que lleve a cabo un análisis previo exhaustivo de los cambios que quiere introducir el Gobierno central en la Evau. La Junta entiende que el modelo que propone el Ministerio de Pilar Alegría (PSOE) no solo no soluciona las distorsiones evidentes que generan 17 pruebas distintas en todo el país, cuando la matriculación universitaria funciona como distrito único, sino que transmite “un mensaje que debilita la exigencia y la cultura del esfuerzo, enviando un mensaje muy negativo a todo el alumnado”.

En este sentido, Andalucía defendió en la primera reunión con la ministra -hace ya tres semanas- el cambio a un modelo que establezca una prueba de acceso a la universidad que sea única en todas las comunidades autónomas como garantía de equidad e igualdad de oportunidades para todo el alumnado de España. En el Gobierno andaluz esperan ahora que el Ministerio permita las alegaciones de los gobiernos regionales y que se abra una reflexión seria para un tema que afecta al futuro de miles de estudiantes. “Andalucía va a estar vigilante para que las modificaciones que se introduzcan no reduzcan las posibilidades que ofrece el distrito único, que también será necesario mejorarlo, de forma que los estudiantes no se vean obligados a realizar una solicitud distinta en cada comunidad autónoma”, ha insistido Del Pozo. Por su parte, Villamandos ha expresado “su preocupación por que se garantice la máxima objetividad de la prueba”, teniendo en cuenta que “el modelo incluye un examen de madurez académica con un peso muy importante en la nota del alumnado”. A su juicio, en esta fase de negociación, el Ministerio tiene “la oportunidad de corregir su comportamiento inicial de falta de diálogo y atender las reivindicaciones de comunidades como Andalucía”.

En este contexto, el consejero de Universidad ha considerado que las pruebas de admisión, competencia de las universidades, no queda definida en el borrador presentado por el Ministerio, lo que podría comprometer el sentido de distrito único si no hay homogeneidad y reconocimiento de estas pruebas entre comunidades autónomas. Gómez Villamandos ha insistido por todo ello en que la Junta de Andalucía considera prioritario avanzar en un distrito único real, al tiempo que ha reivindicado el protagonismo que deben tener las universidades en el diseño del nuevo modelo de evaluación.