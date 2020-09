Andalucía monitorizará las segundas residencias de madrileños para controlar brotes

"Espero que sea honesta la colaboración del Estado con la Comunidad de Madrid", según ha expresado Juanma Moreno, quien ha insistido en que cualquier colaboración entre administraciones tiene que ser "efectiva y honesta", porque, de lo contrario, sólo se generaría frustración entre los ciudadanos al ver que sus administraciones no son capaces de ponerse de acuerdo.

Moreno ha considerado que el planteamiento del Gobierno catalán hacia los ciudadanos de una comunidad que se está viendo especialmente azotada en este momento por el coronavirus no es "prudente ni oportuno".

El presidente ha indicado que Andalucía es una comunidad solidaria y abierta al mundo y, en ese sentido, no se va a plantear una recomendación sobre "limitar la presencia" de ciudadanos procedentes de la Comunidad de Madrid, aunque sí se va a llevar a cabo un proceso de monitorización de las segundas residencias que puedan tener en esta región, sobre todo, en las zonas de la costa, para controlar cualquier situación de un posible brote de coronavirus importado.

Moreno se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que este martes se ha desarrollo en la ciudad de Úbeda (Jaén). Ha sido preguntado sobre si su Gobierno tiene previsto hacer lo mismo que el Ejecutivo catalán, que recomienda no viajar a Madrid y controlará la llegada de ciudadanos de esta comunidad a aeropuertos y estaciones.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que su Gobierno no hará ninguna recomendación sobre "limitar la presencia" de ciudadanos procedentes de la Comunidad de Madrid, pero sí se llevará a cabo una monitorización de las segundas residencias que tienen algunos de ellos en la región andaluza para controlar cualquier situación de brote de coronavirus importado.

El presidente también ha expresado la preocupación de su Gobierno por el "considerable" aumento de casos de coronavirus que se está produciendo en Andalucía, que es en este momento la quinta comunidad con menor tasa de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, con 140 casos de media frente a los 280 a nivel nacional.

Para Moreno, sin "bajar la guardia" en ningún momento, hay que relativizar en cierto modo el dato de 1.600 casos en 24 horas en Andalucía porque estamos hablando de una comunidad con más de ocho millones y medio de habitantes, de manera que el nivel de porcentaje es "casi mínimo". Asimismo, ha incidido en que lo que va a mostrar el impacto real del Covid es el número de ingresos en camas hospitalarias y en UCI.

Ha expuesto que teniendo en un sólo día más casos de contagios que en la primera oleada del coronavirus, hay "bastantes menos camas hospitalarias y UCI ocupadas", de manera que la incidencia clínica es menor, debido a que muchos ciudadanos pasan la enfermedad con síntomas leves o son asintomáticos.

El presidente ha añadido que próximamente se celebrará una reunión del comité técnico-científico para evaluar la situación y si hay que tomar nuevas medidas para frenar los contagios. Ha apuntado que algunos expertos opinan que el otoño será pésimo, mientras que otros piensan que podrían estabilizarse los casos de contagios en la comunidad.

En cualquier caso, Juanma Moreno ha querido dejar claro que su Gobierno no descarta "absolutamente nada" y sería "muy osado" decir que no se va a producir ningún confinamiento sectorial o territorial en Andalucía. "No lo descartamos y estamos preparando un plan de contingencia para esa posibilidad", según ha indicado el jefe del Ejecutivo andaluz.