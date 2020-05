Andalucía podrá flexibilizar los tramos horarios para salir a la calle

Andalucía y el resto de comunidades autónomas podrán flexibilizar "hasta dos horas antes" de su inicio y "hasta dos horas después" de su conclusión los tramos actualmente establecidos para el paseo de menores de hasta 14 años de edad y para mayores de 70 años y para la práctica individual de actividad física "siempre y cuando no se incremente la duración total de dichas franjas ".

En concreto, la orden del Ministerio de Sanidad establece que "las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar en su ámbito territorial que la franja horaria" para paseos de menores de 14 años y de mayores de 70 años y la "práctica no profesional de deportes individuales que no requieran contacto con terceros" pueda comenzar "hasta dos horas antes" y terminar "hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente la duración total de dicha franja".

La orden también recuerda que estas franjas horarias "no serán de aplicación a aquellos municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio que administren núcleos de población separados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en los que la práctica de las actividades permitidas por esta orden se podrá llevar a cabo entre las 6.00 horas y las 23.00 horas".