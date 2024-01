Andalucía recibe «con mucha cautela» la propuesta de 'autobajas' médicas

La Junta de Andalucía recibe "con mucha cautela" la propuesta del Ministerio de Sanidad para la autojustificación de las bajas médicas de tres días para aquellos trabajadores que tengan una enfermedad leve y ha reclamado "mas información" porque con la facilitada hasta el momento en el Consejo Interterritorial no cuenta con datos suficientes para tomar una decisión al respecto.

Así lo ha expresado la consejera andaluza de Salud y Consumo, Catalina García, en una entrevista en Canal Sur Televisión tras participar por vía telemática en el Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud, durante la que ha criticado que la propuesta ministerial de las "autobajas" médicas en caso de enfermedad leve "nos ha llegado cuando ya había empezado la reunión"

"No he podido estudiar de qué va y cómo quieren poner en marcha esas bajas, que quieren que sean con una declaración responsable", ha lamentado García, que ha recordado en cualquier caso que "una baja médica es un acto médico en el que tiene que intervenir un profesional de una manera o de otra" porque "no solo podemos dejarle la responsabilidad a la persona".

La consejera andaluza de Salud ha añadido que la Junta estudiará "el documento que nos han presentado, en el que ya adelanto que tampoco dicen nada más" y pedirá explicaciones sobre "cómo se va a llevar a cabo porque tenemos que dar garantías al profesional médico que después va a ser responsable, a la persona que se declara él mismo su baja y al sistema para dar también certidumbre a las empresas que también deben saber cómo vamos a hacer esto".

"Yo todo esto lo tomo con mucha cautela porque la verdad es no tenemos información para tomar una decisión en este momento", ha concluido Catalina García.