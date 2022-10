Aracena vuelve a convertirse en la capital del jamón ibérico

No hay evento en toda Andalucía donde disfrutar tan rotundamente del placer de comer jamón como en la feria que comienza este viernes en Aracena (Huelva), justo al lado de la Gruta de las Maravillas. Jamón mismo, como dijo aquel. Esta Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico vuelve después del obligado paréntesis por la pandemia con la celebración de sus bodas de plata. La edición XXV se celebra en dos fines de semana consecutivos: del 14 al 16 de octubre y del 21 al 23. Se trata de una de las celebraciones más relevantes del calendario festivo en la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, y se espera que acudan a ella no solo vecinos de toda la comarca, sino de toda la provincia e incluso de las provincias vecinas. Desde luego, la conocida como Semana del Jamón Ibérico es una cita importantísima para las empresas del sector ibérico, y de hecho no falta ninguno de los grandes ganaderos y productores de relevancia. Su amplia programación da fe de ello.

La feria se inaugura este próximo viernes a las 12.00 horas. El sábado y el domingo se abrirán las puertas del recinto a las 11.00. Este sábado tendrá lugar el concurso de tiraje de cerveza a mediodía, y por la noche, a partir de las 22.00 horas, está prevista la degustación de productos de la matanza tradicional del cerdo ibérico con precios populares en la Plaza de San Pedro. Ya el domingo, a las 11.00 horas, la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jabugo organiza una actividad gratuita y con pases limitados para 30 personas que solo exige la previa inscripción en el teléfono 663937877 o en el correo turismo@ayto-aracena.es: “Los matices sensoriales del jamón DOP Jabugo”. Será en el Museo del Jamón con que cuenta la localidad. A mediodía tendrá lugar el Concurso de Cortadores de Jamón.

El viernes de la semana próxima se abrirá la feria con una jornada técnico-ganadera. A mediodía, podrá disfrutarse de un showcooking organizado por la asociación de empresarios de Aracena y en el que participan el hotel Barceló de Aracena y varios restaurantes de la localidad. A las 21.00 horas, en el teatro Sierra de Aracena, se celebrará la gala principal en la que se entregarán las distinciones, en esta ocasión a las empresas Cárnicas Segundín y Conservas Jabugo (galardón Jamón de Oro) y a Isidoro Rubio Delgado (Bellota de Oro). El sábado 22 y el domingo 23 continuarán las actividades en el recinto. El último día, la Diputación de Huelva organiza una demostración de despiece tradicional del cerdo ibérico y, a las 17.30 horas, tendrá lugar el sorteo del concurso “Su peso en jamón”.