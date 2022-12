Arranca la campaña navideña de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia este lunes una nueva campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas que se extenderá hasta el próximo día 11 y en la que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se desplegarán por las carreteras de Andalucía para garantizar la seguridad vial de todos los usuarios.

Según ha destacado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Andalucía Durante la campaña de 2021, 27.238 conductores fueron controlados, de los que 781 dieron positivo en alcohol y/o drogas. En torno a un 80% se detectaron en los puntos de verificación preventivos instalados por la DGT.

CONTROLES DE ALCOHOL

En lo referente al alcohol, en la campaña realizada en 2021 se realizaron 26.284 pruebas de control de alcoholemia, de los que un 1,48% (388 conductores) dieron positivo. De todos ellos, 325 (83,8%) fueron detectados en controles preventivos, 27 (7%) tras haber cometido una infracción, 30 (7,7%) por estar implicado en un accidente y 6 (1,5%) por presentar síntomas evidentes de ingesta de esta sustancia.

En el caso del alcohol, los conductores profesionales, los motociclistas y los conductores noveles representaron el 7% de los positivos en esta campaña, con 2, 18 y 7 casos, respectivamente.

Estas campañas no solo sirven para detectar a aquellos que infringen la ley, sino para alertar también de todos aquellos conductores que, aun no siendo denunciados por no superar las tasas máximas permitidas, sí son detectados por encontrarse entre los 0,15 mg/l y el límite permitido. En los controles realizados durante el pasado año 773 conductores se encontraban en esta situación.

CONTROLES DE DROGAS

En lo referente a las drogas, de las 954 pruebas de detección de drogas que se realizaron a conductores, 393 resultaron positivas en los test indiciarios, lo que supone el 41,19% del total. De ellos, 348 fueron detectados en controles preventivos (88,5%), 34 tras haber cometido una infracción (8,6%) y 11 por estar implicado en un accidente (2,8%).

Como viene siendo habitual, de los 393 conductores que dieron positivo en alguna sustancia, la mayoría (305) lo hicieron por cannabis, seguidos de los que lo hicieron por cocaína (122), anfetaminas/metanfetaminas (52) y opioides (18).

COLABORACIÓN DE POLICÍAS LOCALES

En esta campaña realizada por Tráfico es fundamental la colaboración de las policías locales de numerosos ayuntamientos en las vías urbanas de su competencia, a las que la Dirección General de Tráfico agradece su aportación a la seguridad vial.