Aseguran que el problema en la cadena alimentaria es la concentración de empresas

En este sentido, consideran que el Gobierno “tiene que mandar un mensaje claro a la cadena alimentaria de que tiene voluntad, no de intervenirla, sino de equilibrarla, y ese mensaje no llega con poco control o sanciones meramente testimoniales o que no se pagan”. La organización destaca la multa impuesta de 80,6 millones de euros por parte de la CNMC a industrias lácteas por conductas anticompetitivas en una reducción del precio que pagaban a los ganaderos por la leche cruda de vaca durante 10 años y por las que obtuvieron “un beneficio ilícito de 685 millones de euros”. En este contexto, dicen, “a quien incumple le compensa seguir con ese tipo de conductas, perjudicando no sólo a los agricultores y ganaderos y a los consumidores, sino también a toda la parte de la industria y la distribución que respetan las normas”.