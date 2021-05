AstraZeneca o Pfizer: «Yo la primera, más vale lo malo conocido»

Las primeras personas que este martes tenían que decidir si ponerse la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca o, en su lugar, inyectarse la alternativa, Pfizer, han decidido mayoritariamente inocularse la primera y evitar mezclar dos preparados distintos.

"Yo lo he tenido claro, me he puesto la segunda dosis de AstraZeneca. La primera me ha ido medianamente bien y más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer", explicaba esta tarde a Efe María Dolores Amaya, trabajadora del sector de ayuda a domicilio en la localidad de Vejer de la Frontera.

Ella es una de las profesionales esenciales menores de 60 años a quienes se administró la primera vacuna de AstraZeneca y que, después de que se produjeran algunos episodios de trombos, han aguardado a que las autoridades sanitarias decidieran si era conveniente o no ponerse la segunda dosis con el mismo preparado.

Una vez que las autoridades sanitarias determinaron que combinar la vacuna de AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer era seguro, el Ministerio de Sanidad y las comunidades acordaron permitir que aquellos que prefieran recibir la segunda dosis del preparado de Oxford pueden hacerlo.

Andalucía, y sus provincias de Cádiz y Córdoba, ha sido la primera comunidad en comenzar a inocular la segunda dosis a este colectivo, mientras que Murcia lo hará a lo largo de esta semana y Extremadura prevé hacerlo el fin de semana.

En Cádiz, esta fase ha empezado en la tarde de este martes en las localidades de El Puerto de Santa María, Barbate, Conil de la Frontera y Alcalá de los Gazules, y en Córdoba en municipios como Cabra.

De las 21 personas que estaban citadas esta tarde para ponerse esta segunda dosis en Conil, todas han preferido volver a ponerse AstraZeneca.

"Lo tenían todos clarísimo", ha comentado a Efe el personal sanitario que se ha encargado de vacunarles, después de darles las dos opciones y de pedirles que firmaran un documento de consentimiento.

María Dolores Amaya, de 48 años, ha sido una de estas personas.

Aunque asegura que ha estado "preocupada" cuando leída las noticias sobre los incidencias de AstraZeneca, ha llegado muy segura de que volvería a repetirla para la segunda dosis.

"No estamos para experimentos ahora", dice sobre la posibilidad de haber combinado con Pfizer.

Los efectivos de Protección Civil que trabajan en el dispositivo de vacunación en el Pabellón Municipal también aseguran que se pondrán la segunda dosis de AstraZeneca: "A todos nos ha sentado bien la primera dosis y todos nos la vamos a poner igual. El estudio de combinarla con Pfizer lo han hecho un poco rápido, no me parece que hayan tenido mucho tiempo", dice uno de ellos.

Pero cierto miedo a esta vacuna si parece haberse extendido entre otras personas. Como una mujer que ha llegado esta tarde al mismo punto de vacunación y al enterarse de que, por su franja de edad, le correspondía ponerse el suero de Oxford, ha decidido marcharse sin la inoculación.

"¿Y si voy a Chiclana -localidad vecina- también me pondrán AstraZeneca?", preguntaba al personal sanitario, que le ha respondido que por el momento en todo el país las personas nacidas entre 1954 y 1961 se vacunarán con este preparado.