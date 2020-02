Aumentan las agresiones a los profesionales del SAS

El sindicato explica que «estas situaciones son intolerables. No se puede increpar, insultar y mucho menos agredir a profesionales que simplemente cumplen con su trabajo. Es tal la humillación e indignación, que muchos de estos profesionales tienen que darse de baja por no poder soportar la situación. Los enfermeros y enfermeras y los profesionales del SAS en general estamos para cuidar a los personas y no es justo que nos veamos sometidos a estas agresiones por las posibles deficiencias del Sistema Sanitario».

Los representantes piden que el gobierno andaluz apruebe medidas contundentes para parar este alza en el número agresiones.

En los últimos cuatro años, el número de agresiones ha aumentado notablemente. De las 935 en 2015 se han pasado a las 1.234 de este 2019.