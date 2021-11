Ayuso define como «excepcional» su relación con Moreno

La dirigente madrileña ha comentado también que comparte "algunas anécdotas muy buenas" con Moreno, "como cuando empecé como candidata" a la Comunidad de Madrid y, "en uno de los primeros desayunos" informativos, "me acompañó y me dijo: 'Algún día competiré contigo por los datos del empleo y la creación de autónomos'".

La presidenta madrileña ha manifestado que, en general, las relaciones entre los presidentes autonómicos del PP "son muy buenas". Ha subrayado que son "compañeros" que, aunque "no siempre vemos todo de la misma manera, compartimos muchas cosas, tenemos espacios comunes donde nos entendemos".

Tras opinar que "en política hay que buscar lo que une con los demás", Isabel Díaz Ayuso ha señalado que, "en lo personal, con prácticamente nadie tengo ningún tipo de disputa". "En lo ideológico sí", ha matizado, y ha defendido que "hay dos formas de entender la vida, las actitudes y la política".

"Una es una corriente liberal que me representa a mí, y otra es más colectivista y socialista, que es de la que he pretendido huir toda mi vida", ha reflexionado Díaz Ayuso, quien ha reconocido que "con algunos presidentes de comunidades autónomas me entiendo menos, pero no son los del PP", con quienes, según ha abundado, "compartimos cuestiones fundamentales como la defensa de la unidad de España, la cultura del esfuerzo, la de los impuestos bajos, la colaboración público-privada, la de los españoles a los que nadie les ha regalado nada".

Y, según ha añadido, "eso es algo compartido por todos los presidentes autonómicos". "En realidad no hay tantas diferencias, pero cada uno gestiona una comunidad que es distinta a otra", ha comentado también Díaz Ayuso, que ha defendido que "España es una gran nación de 17 comunidades autónomas hermanas que formamos un gran puzzle".