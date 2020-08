Bares en Andalucía: cachimbas prohibidas e identificación de personas al entrar

Las cachimbas están prohibidas en los locales de ocio y hostelería de Andalucía desde hace cinco días. Una nueva normativa que se detalla en el nuevo Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde también se específica otras medidas de prevención específicas y de control de aforo, así como medidas para establecimientos de ocio y reuniones en espacios públicos. Todas ellas con el fin de controlar los brotes epidémicos que están surgiendo en la comunidad andaluza.

Hasta este BOJA extraordinario, los bares y locales de ocio ofrecían cachimbas con los accesorios-manguera y boquilla- de uso individual y nunca compartido, además debían ser desechables tras su uso. No obstante, eso ya no está permitido. Según refleja el BOJA número 46, «no se permite el uso de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados en los locales de entretenimiento, ocio, hostelería y restauración, discotecas y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público».

El BOJA también establece otra serie de medidas con respecto a los espacios de ocio: los establecimientos de hostelería no pondrán superar el 75 por ciento de aforo para consumo en el interior del local, los clientes deberán respetar las distancias de seguridad y no se podrá superar las 12 personas por mesa.

Asimismo, se endurecen las medidas de higiene y prevención en los establecimientos de ocio y ocio para menores, en los que será obligatorio la higienización de las manos, la toma de temperatura, el acompañamiento de los clientes a la mesa asignada, la prohibición de venta y consumo en barras, el control de limpieza de aseos, la distancia de seguridad, controladores de sala que garanticen el cumplimiento de las normas, la apertura de estos locales hasta las 5.00 h y por último, la identificación de las personas que acceden a dicho establecimiento. Esta última medida es una de las más destacables por parte del Gobierno andaluz, ya que facilita que se puedan rastrear y localizar más rápidamente a los clientes en el caso de que surja un posible rebrote.

También destaca la medida que prohíbe los populares «botellones», que serán considerados situaciones de «insalubridad», y cualquier reunión de más de 15 personas en un espacio público.

Todas estas medidas que se han establecido en los lugares de ocio tienen como fin evitar la propagación del virus y controlar los brotes existentes en Andalucía, donde está habiendo un total de casi 200 casos diarios de Covid-19. Según los datos actualizados por la Junta de Andalucía este lunes 3 de agosto, hay un total de 20.499 casos confirmados por Covid-19, 6.491 hospitalizados, 1.450 fallecidos y 16.296 curados.