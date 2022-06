Bendodo dice que Ayuso y Moreno son como los estilos de Bruce Springsteen

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha defendido este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su homólogo en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno --ambos presidentes autonómicos del PP--, "pueden sonar distinto", pero en "esencia son exactamente lo mismo".

Ésa es la "fórmula del éxito", según ha defendido el también consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Elías Bendodo, en la presentación de la conferencia del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, organizado por el Foro Nueva Economía, al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, entre otros.

Para ejemplificar su reflexión sobre Ayuso y Moreno, Bendodo ha acudido a Bruce Springsteen, un "icono capaz de crear 'Born in the USA' y también 'Streets of Philadelfhia'". "Y nadie discute que es el mismo Bruce Springsteen, el mismo artista es capaz de crear dos himnos, dos números uno, con matices diferentes, pero todo el mundo reconoce a ambos en Bruce", ha afirmado.

También ha puesto como ejemplo lo que ocurre en el Atlético de Madrid, porque "no es lo mismo Joao Félix que Oblak", dos jugadores con "características distintas" pero que representan "en esencia los valores" de ese club.