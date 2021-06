Bendodo no anuncia ninguna medida ante el alza continua del Covid en Andalucía

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha destacado que la vacunación contra el coronavirus "está funcionando" y que desciende el ritmo de hospitalización; aunque ha expresado que preocupa "mucho" que el ritmo de contagios "no baja"; por lo que ha considerado que "lo que toca es seguir siendo prudentes". Los últimos datos de la comunidad revelan que la incidencia por Covid ha subido 4,3 puntos desde el sábado y 14 desde el lunes pasado.

"Tenemos una evolución positiva desde el punto de vista de los ingresos hospitalarios, que van descendiendo progresivamente, pero sí aumenta el ritmo de contagios, la pandemia no ha terminado, el virus sigue entre nosotros y lo que nos toca es seguir siendo prudentes", ha indicado Bendodo en declaraciones a los periodistas en Málaga tras la presentación del rodaje de la nueva serie de ficción de Canal Sur en la Ciudad del Cine de Coín.

Así, ha informado de que este lunes hay 746 personas hospitalizadas, que son 35 más en un día, aunque 70 menos en siete; mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han descendido hasta los 171. Pero, ha dicho el consejero, el índice de contagios "crece día tras día".

Ha señalado que los datos suponen que "las personas vacunadas no enferman, están inmunizadas" y que "ahora mismo se está contagiando el sector de la población de 40 y tanto años que no está vacunada, más joven y por tanto más resistente al virus y que no requiere hospitalización".

Por tanto, ha incidido en que toca "seguir vacunando a toda velocidad, como estamos haciendo" y ha detallado que esta semana ya pueden pedir cita los andaluces que tengan entre 43 y 45 años y ya se está vacunando a nivel general a los que tienen de 46 a 48 años, precisando que el objetivo es a finales de mes y principio de julio comenzar a aplicar la vacuna a las personas por debajo de 40 años.