Bruselas insiste en que exigirá la protección de Doñana

La Comisión Europea insistió este jueves en que puede exigir a España «si es necesario» la protección del Parque Nacional de Doñana y recordó que hay evidencias científicas y técnicas «sólidas» sobre los «efectos adversos» de la sobreexplotación de sus aguas subterráneas.

«Si es necesario la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana», expresó el portavoz comunitario Tim McPhie tras ser preguntado por la ley andaluza de regadíos cuya tramitación recibió luz verde ayer con los votos de PP y Vox.

La Comisión Europea ya envió a finales de marzo una carta que daba un mes a España para adoptar medidas y tildaba a la ley andaluza de «violación flagrante» de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó a España por no haber hecho lo necesario para proteger el humedal.

En aquella misiva amenazó además con elevar de nuevo el caso ante la Justicia europea, esta vez proponiendo la imposición de sanciones económicas por persistir en el incumplimiento.

El portavoz prefirió no «especular» ni entrar en «hipótesis» sobre los próximos pasos de Bruselas sobre este asunto y recordó que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya condenó a España por no proteger Doñana y que la institución abrió un nuevo expediente a España en junio de 2021 por no haber cumplido todavía con dicha sentencia.

Así, señaló que el Ejecutivo comunitario está «analizando» actualmente las «observaciones» remitidas por las autoridades españolas en el marco de ese expediente.

En este sentido, el portavoz apuntó que la legislación medioambiental europea «exige la utilización sostenible de los recursos naturales» y esto «incluye el agua», así como que «las actividades económicas disponibles deben ser compatibles con la conservación de las zonas Natura 2000».

«El conocimiento científico y técnico disponible que tenemos aporta evidencias sólidas sobre los efectos adversos de la sobreexplotación del agua subterránea en los ecosistemas de Doñana», subrayó McPhie.