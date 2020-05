Cádiz, Huelva y Almería abren sus playas: Estas son las opciones

Casi todas las playas de Almería, Cádiz y Huelva se han abierto este lunes a los bañistas con su entrada en la Fase 2 -no así las de las provincias de Málaga y Granada, únicas provincias andaluzas que no han accedido a esa fase-, si bien no todas lo han hecho en las mismas condiciones y otras se irán adaptando con nuevas normas de seguridad.

En las playas las actividades deportivas deben seguir siendo individuales, sin contacto físico y no puede haber juegos de pelotas, mientras que las sombrillas, toallas y demás utensilios se deberán instalar garantizando la distancia mínima de seguridad de dos metros con otros grupos y "no superando la cantidad de quince personas de la misma unidad familiar".

Son algunas medidas que se van estableciendo en las localidades costeras a la espera de que cada una de ellas, según el plan de contingencia de la Junta de Andalucía, decida si cuando llegue la temporada alta se establecerá control de aforo en sus playas.