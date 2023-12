Cómo proteger a tu mascota del miedo a los petardos en Navidad

“Cada navidad miles de animales domésticos sufren ataques de pánico y ansiedad debido a los petardos y a los fuegos artificiales”, indica el Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios que este año ha lanzado para evitarlo una campaña con consejos prácticos para que la pirotecnia sea más llevadera para perros y demás mascotas.

Según la campaña, los pequeños animales como perros, gatos, hurones y conejos necesitan ser tratados con especial cuidado en estas fechas tan señaladas del calendario cuando se tiran petardos o fuegos artificiales cerca de ellos. “Estos animales se asustan fácilmente”, explican los veterinarios, “ya que son especialmente sensibles a los ruidos fuertes e inesperados”. Esta reacción se debe a que tienen una audición muy aguda y los ruidos fuertes pueden causarles dolor en los oídos y una sensación de alarma.

Este 2023, los veterinarios andaluces señalan la importancia que los dueños de los animales de compañía sepan anticiparse a las situaciones que generan estrés o ansiedad, como son los fuegos artificiales, ya que, si el episodio ocurre en la calle, sus mascotas pueden huir desorientadas, lo que cada año causa pérdidas de mascotas, desorientaciones, atropellos, accidentes... En los hogares, por su parte, y no estando el cuidador presente, pueden llegar a saltar desde el balcón en su deseo de escapar.

Las medidas paliativas son variadas, entre las que se encuentran sacar a pasear al animal de compañía cuando no ocurran los episodios de pirotecnia, y llevarlo siempre atado para que no se asuste ni se escape; y dentro de casa, la acción más eficaz es alejar al perro o gato del ambiente que le provoca la fobia. Si no es posible trasladar al animal a un entorno seguro, libre de petardos, hay algunos aspectos para tener en cuenta que se incluyen en esta campaña que puedes ver aquí .

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, además de lanzar estas recomendaciones, advierte de la necesidad de acudir al veterinario en caso de que la mascota persista en la fobia o ansiedad, donde, en función del nivel de estrés, se procederá con un tratamiento.